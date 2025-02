Os 10 principais fatos sobre as tarifas de aço dos EUA

Quais são os principais fatos sobre as tarifas de aço dos EUA decretadas pelo presidente Donald Trump na segunda-feira?

Esses impostos de importação desencadearão guerras comerciais em todo o mundo, já que muitos países afetados provavelmente responderão com tarifas retaliatórias.

Aqui estão os 10 principais fatos sobre as tarifas de aço:

Tarifa

A alfândega dos EUA aplicará uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio de qualquer parte do mundo.

Efetivas

As tarifas começarão em 4 de março de 2025, de acordo com funcionários da Casa Branca informados sobre o plano de Trump.

Tarifas atuais

Trump impôs tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e 10% sobre as importações de alumínio em 2018, mas com exceções para vários fornecedores importantes.

Exceções

Os EUA concederam exceções às tarifas de 2018 ao Brasil e à Coreia do Sul para o aço e à Argentina para o aço e o alumínio em troca de cotas. Também para a Austrália, o Canadá e o México, para ambos os metais. E para a União Europeia, o Japão e o Reino Unido, por meio de sistemas de cotas tarifárias.

Importações de aço

Em 2024, os Estados Unidos registraram importações de aço e produtos siderúrgicos, incluindo ferro, no valor de US$ 81,1 bilhões. Isso representa uma redução de 1,3% em relação ao ano anterior.

Importações de alumínio

Em 2024, os Estados Unidos importaram alumínio e seus produtos no valor de US$ 27,442 bilhões. Esse valor representa um aumento de 0,1 por cento em comparação com o ano anterior.

Tarifas de espelho

Trump declarou que pretendia aplicar tarifas recíprocas aos países que impusessem tarifas sobre os produtos dos EUA. Esse anúncio entrará em vigor nos próximos dias.

Processos de produção

Trump implementará uma nova regulamentação nos EUA. Ela exigirá que as importações de aço sejam “fundidas e vazadas” e que o alumínio seja “fundido e vazado” dentro da região. A medida visa restringir as importações de aço chinês minimamente processado para o país.

Exportadores de aço

Em 2024, os maiores exportadores de aço e produtos siderúrgicos para os Estados Unidos foram Canadá, China, México, Coreia do Sul e Brasil. O Canadá liderou a lista com US$ 12,984 bilhões, seguido pela China com US$ 12,476 bilhões. Em seguida, o México registrou 10,450 bilhões, enquanto a Coreia do Sul atingiu 5,056 bilhões. Por fim, o Brasil exportou 4,982 bilhões. Essas vendas também incluem o minério de ferro.

Exportadores de alumínio

Em 2024, os principais exportadores de alumínio e seus produtos para os Estados Unidos foram Canadá, China, México, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul. O Canadá liderou com US$ 11,372 bilhões, enquanto a China registrou US$ 2,876 bilhões. O México exportou 1,827 bilhão de dólares, embora não produza alumínio. Os Emirados Árabes Unidos alcançaram 1,195 bilhão e a Coreia do Sul fechou a lista com 928 milhões.