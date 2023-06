Os 10 maiores importadores de automóveis do mundo

Os Estados Unidos, a Alemanha e a China foram classificados como os maiores importadores de automóveis do mundo em 2022, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Enquanto as compras externas de carros dos EUA foram de US$ 168 bilhões naquele ano, as da Alemanha e da China foram muito menores, totalizando US$ 68 bilhões e US$ 52 bilhões, respectivamente.

De acordo com a Modine Manufacturing Company, nos últimos 12 meses encerrados em 31 de março de 2023, o mercado automotivo global sofreu novas quedas, pois a escassez de chips semicondutores continuou a afetar negativamente os mercados automotivos, especialmente na Europa e na América do Norte.

Além disso, o mercado automotivo na China foi afetado negativamente pelo aumento de casos de Covid-19 e bloqueios relacionados e problemas na cadeia de suprimentos.

No ano civil de 2022, as importações de automóveis dos EUA cresceram a uma taxa anual de 14%, enquanto as importações correspondentes da Alemanha permaneceram inalteradas e as da China diminuíram 1%.

Importadores de automóveis

Olhando para o futuro, a Modine Manufacturing Company espera um crescimento modesto a moderado em seu ano fiscal de 2024, que termina em março de 2024, à medida que os clientes buscam repor os níveis de estoque.

Embora a empresa espere que a escassez de chips semicondutores persista no exercício fiscal de 2024, ela espera que as restrições associadas à escassez diminuam em comparação com o exercício fiscal de 2023.

No entanto, a empresa projeta que o mercado automotivo chinês sofrerá um pequeno declínio no AF2024, pois espera que o fim dos incentivos do governo chinês para automóveis e a incerteza econômica compensem os efeitos favoráveis dos clientes que reabastecem seus níveis de estoque.

De modo geral, a empresa prevê que o crescimento de longo prazo no mercado automotivo global será apoiado por governos que restringem os padrões de emissões para motores de combustão interna, melhorias tecnológicas em veículos e crescimento nos mercados emergentes.

Outros grandes importadores de automóveis em 2022 foram: Reino Unido (US$ 44 bilhões), França (US$ 38 bilhões), Bélgica (US$ 35 bilhões), Canadá (US$ 32 bilhões), Itália (US$ 26 bilhões), Austrália (US$ 19 bilhões) e Espanha (US$ 17 bilhões).

Para a Tata Motos, a economia mundial parece estar prestes a se recuperar gradualmente dos fortes golpes da pandemia e da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

A China reabriu sua economia. As interrupções na cadeia de suprimentos estão se dissipando, enquanto as interrupções nos mercados de energia e alimentos causadas pela guerra estão diminuindo.