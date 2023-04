Os 10 maiores importadores de automóveis do mundo em 2022

Os Estados Unidos, Alemanha e China lideraram o caminho entre os maiores importadores de automóveis do mundo em 2022, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Com base em dados de 2021, as importações de automóveis para os Estados Unidos cresceram 13,7% em 2022, enquanto as importações para a Alemanha cresceram 0,3% e as importações para a China caíram 1,1%.

Assim, as importações americanas foram de US$ 168 bilhões, seguidas pela Alemanha (US$ 68 bilhões) e China (US$ 52 bilhões).

Portanto, de longe os Estados Unidos são o maior mercado de importação de automóveis do mundo. Como este mercado se comportou?

Stellantis informa que as vendas da indústria americana, incluindo veículos médios e pesados mais veículos comerciais, diminuíram em 1,3 milhões de unidades em 2022 de 15,4 milhões de unidades em 2021.

Apesar de um aumento no fornecimento de chips semicondutores que impactou o crescimento das vendas em 2021, o declínio nas vendas da indústria em 2022 foi devido a ventos de proa impulsionados pela inflação, baixa confiança dos consumidores, ações de preços e desafios contínuos da cadeia de fornecimento e produção.

Em 2022, 26,9 milhões de veículos (carros de passeio e veículos comerciais) foram vendidos na China, representando um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior.

Outros importadores pendentes foram o Reino Unido (US$ 45 bilhões, +30,7%), a França (US$ 37 bilhões (-7,7%) e a Bélgica (US$ 35 bilhões, +0,8%).

Maiores importadores

Em 2022, a indústria automotiva européia diminuiu 6,2% em comparação com 2021, devido a restrições de fornecimento e ao impacto da guerra na Ucrânia.

Enquanto isso, em 2022, o volume total da indústria no Oriente Médio e na África diminuiu ligeiramente em 0,8%, apesar do crescimento nos mercados do Oriente Médio e da África do Sul.

Tanto o mercado egípcio quanto o argelino diminuíram 42 e 23,9%, respectivamente, como resultado das restrições de abastecimento e das sensibilidades em torno dos ambientes geopolíticos.

A indústria automotiva no segmento da Índia e Ásia-Pacífico tem mostrado crescimento anual, com as vendas da indústria aumentando em 7,4% para 13,6 milhões de unidades em 2022, em comparação com 2021.

A lista dos 10 maiores importadores é completada pelo Canadá (US$ 32 bilhões, +14,6%), Itália (US$ 25 bilhões, -0,1%), Austrália (US$ 19 bilhões, +9,2%) e Espanha (US$ 17 bilhões, +13%).