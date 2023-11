Send an email

Orbia: Koura et sa mine de spath fluor

Koura est la seule entreprise à extraire du minerai brut de la plus grande mine de spath fluor du monde, située à San Luis Potosi, au Mexique.

Avec un volume annuel représentant environ 18% de la production mondiale, cette mine possède l’une des plus grandes réserves certifiées de spath fluor au monde, selon la Chambre mexicaine des mines (Camimex).

Fluorinated Solutions (Koura) est le groupe d’affaires d’Orbia et représentait 9% des ventes du conglomérat mexicain en 2022.

Fluorinated Solutions fabrique également des intermédiaires, des réfrigérants et des propulseurs utilisés dans diverses applications dans les infrastructures, les semi-conducteurs, les soins de santé, la médecine, la climatisation, la chaîne du froid alimentaire, le stockage de l’énergie, l’informatique, l’automobile et les télécommunications.

L’US Geological Survey (USGS) indique que la production mondiale de spath fluor est passée de 8,3 millions de tonnes en 2021 à 8,6 millions de tonnes en 2022.

Le plus grand producteur mondial de spath fluor est la Chine, avec 68% de la production mondiale, tandis que le Mexique se classe deuxième, avec une part de 12%.

Selon l’Inegi, 1 million de tonnes de spath fluor ont été produites au niveau national en 2022, soit une baisse de 0,6% par rapport à l’année précédente. Cependant, sa valeur a augmenté de 21,7%, ce qui correspond à 4 504 millions de pesos.

Koura

Les produits et technologies fluorés sont devenus des matières premières essentielles pour diverses solutions de décarbonisation, telles que les batteries lithium-ion, les énergies renouvelables et les réfrigérants à faible PRG pour les applications mobiles et stationnaires.

Koura est intégrée verticalement dans des applications à forte valeur ajoutée et à forte croissance qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre et permettront la transition rapide du monde vers l’énergie durable.

Elle occupe des positions de premier plan dans l’industrie de l’acide fluorhydrique et du trifluorure d’aluminium (AlF3).

En outre, Koura est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gaz réfrigérants, en particulier le gaz R-134a, utilisé principalement dans l’industrie automobile et l’industrie de la réfrigération.

Le gaz R-134a est également utilisé comme gaz propulseur dans les appareils médicaux tels que les inhalateurs pour asthmatiques, une application pour laquelle Fluorinated Solutions fournit environ 75 % de la demande mondiale.