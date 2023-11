Orbia: Koura e a sua mina de espatoflúor

Koura é a única empresa que extrai minério em bruto da maior mina de espatoflúor do mundo, localizada em San Luis Potosi, no México.

Com um volume anual que representa cerca de 18% da produção mundial, esta mina possui uma das maiores reservas certificadas de espatoflúor do mundo, segundo a Câmara Mexicana de Minas (Camimex).

Fluorinated Solutions, (Koura) é o grupo empresarial da Orbia e representou 9% das vendas do conglomerado mexicano em 2022.

A Fluorinated Solutions também fabrica intermediários, refrigerantes e propulsores utilizados numa variedade de aplicações em infra-estruturas, semicondutores, cuidados de saúde, medicina, controlo climático, cadeia de frio alimentar, armazenamento de energia, informática, automóvel e telecomunicações.

O Serviço Geológico dos EUA (USGS) indica que a produção mundial de espatoflúor diminuiu de 8,3 milhões de toneladas em 2021 para 8,6 milhões de toneladas em 2022.

O maior produtor mundial de espatoflúor é a China, com 68% da produção global, enquanto o México ocupa o segundo lugar, com uma quota de 12%.

De acordo com a Inegi, 1 milhão de toneladas de espatoflúor foram produzidas a nível nacional em 2022, menos 0,6% do que no ano anterior. No entanto, seu valor aumentou 21,7%, correspondendo a 4.504 milhões de pesos.

Koura

Os produtos e tecnologias fluorados tornaram-se relevantes como matérias-primas essenciais para várias soluções de descarbonização, tais como baterias de iões de lítio, energias renováveis e refrigerantes de baixo PAG para aplicações móveis e fixas.

A Koura está verticalmente integrada em aplicações de elevado valor e crescimento que reduzirão as emissões de gases com efeito de estufa e permitirão a rápida transição do mundo para a energia sustentável.

A empresa detém posições de liderança no sector do ácido fluorídrico e do trifluoreto de alumínio (AlF3).

Além disso, a Koura é um dos principais fornecedores mundiais de gases refrigerantes, especialmente o gás R-134a, utilizado principalmente nas indústrias automóvel e de refrigeração.

O gás R-134a é também utilizado como gás propulsor em dispositivos médicos, tais como inaladores para asmáticos, uma aplicação em que a Fluorinated Solutions fornece aproximadamente 75% da procura global.