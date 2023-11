OMC: mesures de facilitation des échanges

De mi-octobre 2022 à mi-octobre 2023, 303 nouvelles mesures de facilitation des échanges adoptées par les membres et observateurs de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été enregistrées.

La plupart des mesures de facilitation des échanges s’appliquent aux importations.

Selon l’OMC, la réduction ou l’élimination des droits de douane à l’importation constituait la plus grande part des mesures de facilitation des échanges, suivie par l’élimination ou la simplification des restrictions quantitatives à l’exportation et des restrictions quantitatives à l’importation.

La moyenne mensuelle de 25,3 mesures de facilitation pour la période est la troisième plus élevée enregistrée depuis 2015.

La valeur estimée des échanges couverts par les mesures de facilitation des importations introduites au cours de la période considérée s’est élevée à 955 milliards USD (contre 1,000 milliards 038 milliards USD enregistrés dans le dernier rapport), soit 3,8 % de la valeur des importations mondiales de marchandises.

Ce chiffre comprend 11 mesures prises dans le cadre du programme d’extension de l’accord sur les technologies de l’information (ATI), estimées à 83,9 milliards de dollars.

Sur la base des échanges couverts, les chapitres du SH les plus affectés par les mesures de facilitation des importations comprennent les huiles et combustibles minéraux (SH 27) (27,5%); les machines, appareils et équipements électriques et leurs parties (SH 85) (10,3%); les machines et appareils mécaniques (SH 84) (8,0%); et le cuivre et les ouvrages en cuivre (SH 74) (6,9%).

Facilitation des échanges

La valeur estimée des échanges couverts par les mesures de facilitation des exportations introduites au cours de la période considérée s’élève à 22,2 milliards (contre 122,1 milliards dans le dernier rapport), soit 0,1% de la valeur des exportations mondiales de marchandises.

Les chapitres du SH les plus touchés par les mesures de facilitation des exportations, en termes de commerce couvert, comprennent les céréales (SH 10) (41,7%); le fer et l’acier (SH 72) (29,5%); les véhicules à moteur, pièces et accessoires (SH 87) (15,1%); et les minerais, scories et cendres (SH 26) (7,1%).

Dans l’ensemble, la valeur des échanges couverts par les mesures de facilitation des importations et des exportations mises en œuvre au cours de la période considérée a été estimée à 977,2 milliards de dollars (contre 1,605 milliard de dollars dans le dernier rapport).