OMC: medidas de facilitação do comércio

De meados de outubro de 2022 a meados de outubro de 2023, foram registadas 303 novas medidas de facilitação do comércio adotadas pelos membros e observadores da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A maioria das medidas de facilitação do comércio aplicava-se às importações.

De acordo com a OMC, a redução ou eliminação dos direitos de importação constituiu a maior parte das medidas de facilitação do comércio, seguida da eliminação ou simplificação das restrições quantitativas à exportação e das restrições quantitativas à importação.

A média mensal de 25,3 medidas de facilitação para o período foi a terceira mais elevada registada desde 2015.

O valor estimado do comércio abrangido pelas medidas de facilitação das importações introduzidas durante o período em análise ascendeu a 955 mil milhões de dólares (contra 1 bilião e 038 mil milhões de dólares registados no último relatório), o que equivale a 3,8 % do valor das importações mundiais de mercadorias.

Este valor inclui 11 medidas adoptadas no âmbito do programa de extensão do Acordo sobre as Tecnologias da Informação (ATI), estimadas em 83,9 mil milhões de dólares.

Numa base comercial coberta, os capítulos do SH mais afectados pelas medidas de facilitação das importações incluem os combustíveis e óleos minerais (SH 27) (27,5%); as máquinas, aparelhos e equipamentos eléctricos e suas partes (SH 85) (10,3%); as máquinas e aparelhos mecânicos (SH 84) (8,0%); e o cobre e suas obras (SH 74) (6,9%).

Facilitação do comércio

O valor estimado do comércio abrangido pelas medidas de facilitação das exportações introduzidas durante o período em análise ascendeu a 22,2 mil milhões de euros (em comparação com 122,1 mil milhões de euros no último relatório), o que equivale a 0,1% do valor das exportações mundiais de mercadorias.

Os capítulos do SH mais afectados pelas medidas de facilitação das exportações, em termos de comércio abrangido, incluem os cereais (SH 10) (41,7%); o ferro e o aço (SH 72) (29,5%); os veículos automóveis, peças e acessórios (SH 87) (15,1%); e os minérios, escórias e cinzas (SH 26) (7,1%).

Globalmente, o valor do comércio abrangido pelas medidas de facilitação das importações e exportações aplicadas durante o período em análise foi estimado em 977,2 mil milhões de dólares (contra 1 605 mil milhões de dólares no último relatório).