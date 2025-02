O Vietnã e os outros 9 maiores exportadores de fixadores do mundo

O Vietnã ficou em primeiro lugar entre os maiores exportadores de fixadores do mundo em 2023, com US$ 433 milhões.

Com menos da metade desse valor, Bangladesh ficou em segundo lugar (US$ 194 milhões), seguido pelo Camboja (US$ 142 milhões), de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Maiores exportadores de fixadores

Os zíperes são fundamentais para o setor têxtil e de vestuário. Graças ao seu design, eles permitem que as roupas e os acessórios sejam fechados com segurança e facilidade. Além disso, seu uso não se limita à moda. Os avanços em materiais e design expandiram suas aplicações. Entre outros produtos, eles podem ser encontrados em malas, calçados e produtos industriais.

Principais exportadores de fixadores do mundo em 2023, em milhões de dólares:

Vietnã: 443. Bangladesh: 194. Camboja: 142. Hong Kong: 142. Indonésia: 138. China: 135. Itália: 104. México: 94. França: 93. Turquia: 74.

De acordo com o Relatório do Euromonitor, as exportações de zíperes da China continental mantiveram um crescimento estável entre 2018 e 2022. Durante esse período, a taxa de crescimento anual composta atingiu 11,4%.

Entretanto, o Fuxing China Group Limited acredita que vários fatores afetaram os custos de produção: a inflação, o aumento do padrão de vida e a redução da força de trabalho levaram a um aumento nos custos de mão de obra no setor têxtil chinês.

China

O Fuxing China Group Limited se dedica principalmente à produção e à venda de zíperes deslizantes e correntes de zíperes, ao comércio de matérias-primas têxteis e matérias-primas auxiliares usadas na produção de zíperes e à prestação de serviços de processamento de zíperes na China continental e em Hong Kong.

Muitas empresas de vestuário transferiram sua produção da China para o Sudeste Asiático. Entretanto, a fabricação de acessórios, como zíperes, continua concentrada na China.

Como resultado, as exportações chinesas de zíperes continuam a crescer. Além disso, a concorrência local está levando mais fabricantes a se expandirem para o exterior. Ao mesmo tempo, as marcas chinesas de alta qualidade estão conquistando um mercado global devido à sua qualidade e reconhecimento.