O T-MEC: a decisão de Trump de adiar as tarifas

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar a tarifa global de 25% sobre as importações do México e do Canadá tem implicações para a permanência do T-MEC.

Trump adiou a tarifa de 4 de março para 2 de abril.

Se essa taxa tarifária for aplicada, isso implicaria o desaparecimento do T-MEC, que atualmente regula o comércio livre de tarifas em praticamente todos os produtos comercializados entre os três países.

T-MEC

Até o momento, Trump anunciou uma ampla gama de medidas para aumentar as tarifas sobre as importações dos EUA, desde tarifas gerais até tarifas específicas para produtos como aço, alumínio, automóveis e possivelmente cobre, entre outros.

De todas essas medidas. Os Estados Unidos apenas implementaram uma tarifa adicional de 10% sobre as importações de todos os produtos originários da China e tomaram medidas tarifárias sobre as importações por meio de serviços de entrega de encomendas.

Trump disse na quarta-feira que adiará a tarifa de 25% sobre o México e o Canadá por mais um mês. “2 de abril… para tudo”, comentou ele, quando perguntado sobre as tarifas planejadas para seus dois países vizinhos.

“Não vou parar com as tarifas. Milhões de pessoas morreram por causa do fentanil que atravessou a fronteira”, acrescentou Trump durante uma reunião de gabinete na Casa Branca.

Marcelo Ebrard

O Secretário de Economia, Marcelo Ebrard, informou que se reunirá nesta quinta-feira com Jamieson Greer, Representante Comercial da Casa Branca, e com Howard Lutnick, Secretário de Comércio dos EUA, nesta sexta-feira.

Essas reuniões ocorrerão após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira, de adiar a entrada em vigor da tarifa geral de 25% sobre as importações do México e do Canadá de 4 de março para 2 de abril.

“O objetivo dessas reuniões é continuar o diálogo e as negociações comerciais entre o México e os Estados Unidos”, disse o Ministério da Economia.

OMC

As novas tarifas impostas por Trump provam ser mais prejudiciais ao México do que a ausência do T-MEC. Além disso, essas tarifas violam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), disse o escritório americano do Conselho Nacional da Indústria Maquiladora e de Manufatura de Exportação (Index USA) em um comunicado.

Em comunicado, a Index USA afirmou que o aumento das tarifas dos EUA sobre produtos mexicanos e canadenses viola o Artigo 2.4.1 do T-MEC. Esse artigo proíbe o aumento das tarifas sobre produtos originários dos países membros. Além disso, a medida também vai contra as regras da OMC, uma vez que impõe tarifas mais altas do que aquelas previamente estabelecidas pelos EUA na OMC.