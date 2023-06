O setor de mineração do Peru e o Projeto Quellaveco

No quarto trimestre de 2022, o investimento no setor de mineração do Peru totalizou US$ 1,65 bilhão, US$ 77 milhões a menos do que no quarto trimestre do ano anterior.

Por empresa, destacam-se os seguintes investimentos:

Anglo American Quellaveco, diminuiu seu investimento para US $ 205 milhões em comparação com US $ 409 milhões no quarto trimestre de 2021, devido ao menor desembolso nas áreas de planos de benefícios e infraestrutura em sua Unidade de Mineração Quellaveco.

Ao mesmo tempo, a Antapaccay reduziu seu investimento em US$ 77 milhões, em parte devido a menores desembolsos em equipamentos de mineração e infraestrutura.

Por fim, a Shouxin, que ficou em terceiro lugar, diminuiu seu investimento em US$ 15 milhões, como resultado de um ajuste no valor de seu investimento devido a provisões e ao desreconhecimento de ativos obsoletos.

Em 2022, o setor de mineração metálica do Peru sofreu uma contração de 0,2% devido a uma redução de 10,7% nos níveis de zinco, explicada pela menor produção na Compañía Minera Los Quenuales devido ao esgotamento da unidade de Iscaycruz e aos menores teores de minério nas unidades de Nexa e Antamina.

A prata diminuiu 7,6% devido à menor produção nas unidades de Los Quenuales, Ares e Buenaventura.

Setor de mineração

A unidade Uchucchacua da Buenaventura implementou medidas para melhorar a eficiência operacional que reduziram a produção da mina.

A extração de molibdênio diminuiu 7,5% devido à menor produção nas unidades Southern e Las Bambas.

Por outro lado, a maior produção de cobre aumentou 4,1%, impulsionada pela entrada em produção de Quellaveco e maior extração na maioria das minas, com exceção das unidades Antapaccay, Southern e Las Bambas, com operações suspensas nas unidades Southern e Las Bambas por mais de 50 dias em 2022 devido a conflitos sociais.

Até 2023, o governo peruano espera a recuperação dos setores primários, particularmente na mineração metálica: projeta-se um efeito positivo de projetos que iniciaram operações recentemente, como Quellaveco, e da reativação de minas que foram paralisadas em 2022 devido a distúrbios civis.

Em abril de 2023, alguns investimentos privados foram ratificados, como a expansão de US$ 2 bilhões da Antamina (acima dos US$ 1,6 bilhão anunciados em 2022), o projeto “La Granja” da Rio Tinto e a First Quantum Minerals com um investimento de US$ 5 bilhões, entre outros.