O México é um exemplo em nearshoring de manufatura: Canadá

O governo canadense deu um exemplo para o México em termos de nearshoring de manufatura em um relatório divulgado na segunda-feira.

Trata-se de um relatório da Export Development Canada (EDC), a agência oficial de crédito à exportação do Canadá, que fornece financiamento e seguro para apoiar as empresas canadenses no comércio internacional.

A referência ao nearshoring foi incluída como parte das tendências globais de longo prazo consideradas pela EDC.

Nearshoring de manufatura

A EDC indicou que as empresas estão investindo em tecnologias de cadeia de suprimentos e posicionando novas fábricas e centros de distribuição mais próximos dos destinos finais.

“Um exemplo claro é o offshoring de empresas de manufatura para o México, que busca aproveitar os salários mais baixos e a integração à economia norte-americana”, disse ele.

O nearshoring, também conhecido como relocação, está ganhando espaço nas cadeias globais. Esse fenômeno consiste em aproximar a produção dos mercados consumidores. Em vez de fabricar em locais distantes, as empresas transferem suas operações para países vizinhos.

Essa estratégia tem várias vantagens. Por um lado, ela reduz os custos de logística. Por outro, reduz os prazos de entrega e melhora a eficiência. Ela também reduz os riscos operacionais e garante a disponibilidade do produto no mercado final.

Em um contexto de tensões geopolíticas e interrupções logísticas, o nearshoring se apresenta como uma solução ágil, competitiva e resiliente.

Investimentos

De acordo com o The Mexico Fund, o comércio internacional do México continuou a registrar recordes, enquanto os sinais de nearshoring são positivos, pois o país se beneficiou da reorganização do comércio global e agora tem a maior participação no mercado de importações dos EUA, ultrapassando a China.

Além disso, novos investimentos estrangeiros foram anunciados, gerando uma reação em cadeia de aumento da demanda por eletricidade e imóveis industriais, o que poderia impulsionar o crescimento econômico de longo prazo.

O México estabeleceu um novo recorde de investimento estrangeiro direto (IED) durante o primeiro trimestre de 2025. O país atraiu 21,4 bilhões de dólares.

A tendência de nearshoring está gerando mudanças importantes na infraestrutura. As empresas adaptam suas operações às novas demandas do mercado. Isso gera investimentos em transporte, logística e parques industriais.

Com representações internacionais em vários países da América Latina (LATAM), a EDC está bem posicionada para dar suporte a empresas canadenses de médio e grande porte que queiram expandir seus negócios no país. Juntamente com o Trade Commissioners Service e outros parceiros da Team Canada, a equipe da LATAM oferece assistência exclusiva no mercado para exportadores e investidores canadenses.