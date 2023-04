O embargo dos EUA às importações de atum para os EUA

Os Estados Unidos mantêm seu embargo à importação de atum (thunnus albacares) de nações cujos grandes cercadores com bolsa capturam atum no Oceano Pacífico Tropical Oriental (OPTO), a menos que a nação capturadora obtenha uma constatação afirmativa da NOAA Fisheries.

Isto está sob a Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos (MMPA).

Pertencente ao governo federal americano, a NOAA Fisheries é responsável pelo gerenciamento dos recursos oceânicos da nação e de seu habitat.

O governo dos Estados Unidos sustenta que os Estados Unidos têm trabalhado de diversas maneiras para lidar com os impactos que as atividades de pesca com redes de cerco com bolsa da OPTO têm historicamente tido sobre as populações de golfinhos, bem como os impactos relacionados ao consumidor.

O Acordo sobre o Programa Internacional de Conservação dos Golfinhos, do qual os Estados Unidos são parte, foi estabelecido para reduzir a mortalidade acidental de golfinhos na pesca de atum com redes de cerco com retenida, com o objetivo de eliminar a mortalidade de golfinhos através do estabelecimento de limites anuais.

Como resultado, os dados da Comissão Interamericana do Atum Tropical mostram uma redução significativa na mortalidade total de golfinhos na pesca com redes de cerco com retenida da OPTO nas últimas décadas.

A U.S. MMPA aborda a pesca de atum com redes de cerco com retenida OPTO e a importação de atum albacora das nações participantes desta pesca, devido ao impacto histórico da pesca nas populações de golfinhos.

Embargo

A seção de “descobertas” do Congresso da Dolphin Protection Consumer Information Act (DPCIA) afirma que “golfinhos e outros mamíferos marinhos são frequentemente mortos durante as operações de pesca de atum no Oceano Pacífico Tropical Oriental e pesca com redes de deriva em alto mar em outras partes do mundo” e “os consumidores gostariam de saber se o atum que compram está falsamente rotulado quanto ao efeito da captura do atum sobre os golfinhos”.

A DPCIA estabeleceu os padrões pelos quais os produtos de atum podem ser rotulados como “dolphin-safe” nos Estados Unidos e estabeleceu um programa nacional de rastreamento e verificação -NOAA Fisheries’ Tuna Tracking and Verification Program (TTVP)- para monitorar o status “dolphin-safe” de atum importado e produzido internamente, congelado e processado (Genus Thunnus e Katsuwonus pelamis).

O TTVP é o único programa reconhecido pelo governo dos Estados Unidos que cumpre legalmente todos os regulamentos federais aplicáveis para a certificação de atum sem risco para os golfinhos.