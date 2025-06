O Brasil dobrará as exportações de carne suína por dois benefícios importantes

O Brasil dobrará as exportações de carne suína para o mundo na última década, atingindo um recorde de 1,6 bilhão de toneladas até 2025, de acordo com projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Até 2025, o USDA espera que as exportações de carne suína do Brasil cresçam 5% devido a um aumento projetado na produção de carne suína e à forte demanda internacional.

Brasil dobrará as exportações de carne suína

De acordo com o USDA, o recente crescimento das exportações do Brasil tem sido apoiado por duas características principais: a capacidade de mudar rapidamente de mercado como resultado do acesso a novos mercados e a posição do Brasil como fornecedor de carne suína de baixo custo.

Em 2024, o Brasil obteve acesso a 17 novos mercados de exportação de carne suína e exportou carne suína para mais de 100 mercados diferentes.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar destacou que a produção brasileira de carne suína continua a crescer e ultrapassou 5 milhões de toneladas desde 2022.

O Brasil atingiu um recorde histórico na produção de carne suína em 2024. Somente no ano passado, gerou 5,36 milhões de toneladas, o maior volume já registrado. Esse crescimento permitiu a expansão das vendas para o mercado internacional.

As exportações também atingiram um novo marco. O Brasil enviou 1,32 milhão de toneladas para o exterior, apesar da menor demanda da China. Essa queda é explicada pela desaceleração econômica do país asiático e pelo aumento de sua produção doméstica.

No entanto, outros destinos ganharam destaque. As Filipinas dobraram suas compras de carne suína brasileira. O Japão aumentou sua demanda em 131%. O México cresceu 51%, enquanto o Chile e Cingapura aumentaram 29% e 23%, respectivamente. Alguns fizeram isso por volume e outros pela abertura de novos mercados.

Oportunidades de mercado

O Brasil está consolidando sua posição como um fornecedor competitivo de carne suína. Sua vantagem se deve aos baixos custos de mão de obra e alimentação. Essa combinação impulsionou sua presença global nos últimos anos.

Além disso, espera-se que o país mantenha seu crescimento em 2025, apesar da incerteza no comércio global. De fato, espera-se que ele ganhe mais participação em mercados sensíveis a preços. Isso ocorrerá à medida que as tarifas e os desafios de saúde mudarem o cenário do comércio global.