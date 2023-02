Mexique: Prix garantis pour les denrées alimentaires de base

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a décrit comme suit le système de prix garantis pour les produits alimentaires de base en vigueur au Mexique.

En 2019, Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMAX), une agence de SADER, a commencé à mettre en œuvre le programme de prix de garantie des produits alimentaires de base (PGPAB).

Le budget alloué à ce programme pour 2019 était de 6 milliards de pesos, pour 2020 de 10 milliards de pesos et pour 2021 de 10,961 milliards de pesos.

L’un des principaux objectifs du PGPAB est d’augmenter le revenu des petits agriculteurs et de réduire la dépendance aux importations de céréales de base et de lait, favorisant ainsi l’autosuffisance alimentaire.

En particulier, le maïs (petits producteurs) et les haricots achetés par SEGALMEX à des prix garantis sont principalement destinés au réseau d’approvisionnement de DICONSA, une entreprise publique d’intérêt social.

SEGALMEX vend le reste à d’autres programmes institutionnels ou sur le marché libre au prix qu’elle définit.

La collecte et la fourniture de lait à des prix préférentiels relèvent de la responsabilité de l’entreprise publique LICONSA.

DICONSA, ainsi que SEGALMEX et LICONSA, contribuent à la sécurité alimentaire par la vente de produits du panier alimentaire de base. DICONSA, par le biais du programme d’approvisionnement rural, achète et collecte les produits du panier alimentaire de base, y compris le lait traité par LICONSA et d’autres produits de première nécessité et d’hygiène, et les vend à travers son réseau de magasins communautaires à des prix inférieurs à ceux du marché à la population pauvre et marginalisée.

Prix garantis

Le PGPAB offre des prix garantis pour le riz, les haricots, le lait, le maïs et le blé, ainsi que des incitations à l’achat de l’instrument de gestion des risques (IAR), une couverture que SEGALMEX exige pour la culture du maïs et du blé.

Les prix de garantie varient en fonction du type de produit et de la taille de la surface cultivée, et sont donnés pour un volume maximal par producteur et par cycle agricole.

En outre, pour certains types de blé, l’incitation n’est accordée que si la récolte est utilisée par l’industrie meunière nationale.

En 2022, en plus du prix garanti, un soutien est accordé aux producteurs de maïs pour le déplacement du grain de l’unité de production au centre de collecte, d’un montant de 160 pesos par tonne, ne dépassant pas le coût de déplacement de 20 tonnes par cycle agricole ; ce soutien est accordé lorsque le paiement du grain est effectué au producteur.

Un soutien à la productivité est également accordé aux grands producteurs de riz et de blé pour un volume spécifique.

SEGALMEX peut acheter le produit à un prix différent du prix de garantie en cas d’urgence, lorsque la récolte de haricots est affectée par des phénomènes météorologiques et que la récolte est impropre à la consommation humaine, mais a encore une valeur commerciale.

Dans certains cas, SEGALMEX prête aux producteurs de maïs et de haricots des céréales à semer, qui doivent être retournées.

Selon l’accord régissant le PGPAB, dans le cas du maïs et des haricots, les prix garantis répondent à une défaillance du marché, due à la courte période de récolte et au fait qu’il y a peu d’acheteurs, qui ont tendance à fixer le prix.

Maïs et haricots

SEGALMEX joue le rôle de régulateur du marché et remédie à cette défaillance en garantissant un prix fixe pour le maïs et les haricots qu’il achète aux petits producteurs.

D’autre part, SEGALMEX négocie les prix et les conditions de vente des petits producteurs de maïs ou de haricots à d’autres institutions et/ou particuliers, en fonction des circonstances du marché.

Pour le blé panifiable et le riz, les prix garantis visent à stimuler l’augmentation de la production intérieure en offrant un prix attractif aux producteurs, réduisant ainsi la dépendance aux importations.

En revanche, l’incitation accordée aux producteurs de maïs de taille moyenne vise à les soutenir face à la concurrence du maïs importé et à promouvoir l’utilisation des RAI.