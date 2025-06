México ultrapassa o Canadá em importações de produtos dos EUA

O México ultrapassa o Canadá em importações de produtos americanos, de acordo com os resultados de abril de 2025 divulgados pelo Census Bureau.

Enquanto as compras mexicanas de mercadorias dos Estados Unidos totalizaram 27,846 bilhões de dólares naquele mês, as compras canadenses da mesma origem totalizaram 27,179 bilhões de dólares.

O México já é o maior exportador de mercadorias para o mercado norte-americano e o maior parceiro comercial dos Estados Unidos.

De janeiro a abril de 2025, as exportações dos EUA para o México totalizaram 111,891 bilhões de dólares. As do Canadá totalizaram 114,971 bilhões de dólares. No entanto, essa diferença diminuiu nos últimos anos e espera-se que o México ultrapasse o Canadá em termos anuais em um futuro próximo.

México ultrapassa o Canadá em importações

Abril foi um mês atípico. Trump impôs tarifas sobre dezenas de países e aumentou as tarifas sobre a China. Em resposta, um número desconhecido de canadenses realizou boicotes, reduzindo ou cancelando compras de produtos de origem americana.

Depois que o presidente Donald Trump impôs tarifas ao Canadá na terça-feira, o primeiro-ministro Justin Trudeau fez uma declaração extraordinária que passou despercebida no calor do momento.

Desde 4 de março, os EUA impuseram uma tarifa emergencial de 25% sobre a maioria dos produtos originários do Canadá e 10% sobre as importações canadenses de energia. Isentaram os produtos que estão em conformidade com o Acordo EUA-México-Canadá (T-MEC) e uma tarifa de 10% sobre as importações de potássio, em vigor a partir de 7 de março de 2025.

Em 2024, aproximadamente 38% dos produtos canadenses entraram nos Estados Unidos em conformidade com as regras do T-MEC e, portanto, foram isentos de tarifas.

Relações bilaterais

Historicamente, os Estados Unidos e o Canadá têm mantido boas relações e integração produtiva em vários setores, principalmente nos setores de energia e automotivo.

Nas últimas décadas, o comércio bilateral foi regido por três acordos:

O Acordo de Livre Comércio EUA-Canadá de 1989.

O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) de 1994.

Desde julho de 2020 e atualmente, o Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá ( T-MEC ).

Depois que Trump impôs tarifas de emergência ao Canadá em março passado, o então primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse em uma declaração histórica: “A desculpa do fentanil que ele está dando hoje para essas tarifas é completamente fictícia, completamente injustificada, completamente falsa.

E acrescentou: “O que vocês querem ver é um colapso total da economia canadense, pois assim será mais fácil nos anexar.