México reativa investimento estrangeiro em transporte de gás por gasoduto

O México reativou as chegadas de investimento estrangeiro no transporte de gás natural por gasoduto em 2024, com um crescimento anual de 15,4%.

Assim, os fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) para o México aumentaram para US$ 2,222 bilhões, de acordo com dados do Ministério da Economia.

Transporte de gás por gasoduto

As exportações de gasodutos de gás natural dos EUA para o México totalizaram 2,335 trilhões de pés cúbicos em 2024, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior.

Ano após ano, essas vendas registraram um crescimento constante desde pelo menos 2019, quando foram de 1,8 trilhão de pés cúbicos, de acordo com dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA).

Para que é usado o gás natural importado pelo México? Para produzir eletricidade em usinas termoelétricas da Comissão Federal de Eletricidade (CFE) e para produção industrial em usinas que fabricam uma ampla variedade de produtos, desde aço e cimento até produtos químicos e manufaturados.

Outros usos menores incluem: como combustível para frotas de transporte público e de carga, bem como para aquecimento, água quente e cozimento em residências e empresas.

A seguir, indicamos a tendência dos fluxos de IED no transporte de gás por gasoduto no México, em milhões de dólares:

2019 : 339.

2020 : 70.

2021 : 2,259.

2022 : 879.

2023 : 1,925.

2024: 2,222.

Exportações dos Estados Unidos

Os oleodutos no Texas são de propriedade privada. Várias empresas de petróleo e gás os operam e mantêm. Portanto, o setor privado assume a responsabilidade por sua construção e manutenção.

Por outro lado, os oleodutos no México são de propriedade principalmente do governo federal por meio do Ministério da Energia. Consequentemente, a construção e a manutenção dessa infraestrutura dependem, em sua maior parte, do governo mexicano.

Essas são as exportações de gasodutos de gás natural dos Estados Unidos para o México, em bilhões de pés cúbicos:

2019 : 1,865.

2020 : 1,990.

2021 : 2,154.

2022 : 2,079.

2023 : 2,242.

2024: 2,335.

No México, os gasodutos de gás natural são, em sua maioria, de propriedade do governo federal e gerenciados pelo CENAGAS. Essa entidade opera e mantém a SISTRANGAS.

Além disso, algumas empresas privadas, como a TC Energy, a IEnova, a Fermaca e a ENGIE, gerenciam os gasodutos sob contratos ou autorizações da CRE, facilitando as importações dos Estados Unidos.