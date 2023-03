Mécanisme de réaction rapide en matière d’emploi (MRRA): Teksid Hierro

Une affaire concernant une usine de Teksid Hierro au Mexique a été conclue en faveur des travailleurs après un recours au mécanisme de réaction rapide en matière d’emploi (RRLM) de l’ACEUM.

Tout d’abord, en mai 2022, l’United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW), l’American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) et le Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) ont déposé une demande de RRLM concernant Teksid Hierro, un fabricant de pièces automobiles situé à Frontera, au Mexique.

La pétition alléguait que les travailleurs de l’usine de Teksid Hierro se voyaient refuser le droit à la libre association et à la négociation collective.

Mécanisme de réaction rapide en matière d’emploi

L’entreprise a pris un certain nombre de mesures, notamment l’accès à l’usine pour permettre la représentation des travailleurs, le paiement des cotisations syndicales retenues aux travailleurs et dues au syndicat indépendant, ainsi que la réintégration de trente-six travailleurs et le versement d’arriérés de salaire.

Le SNTMMSSRM a depuis gagné un conflit de représentation syndicale et continue de représenter les travailleurs de l’usine à des fins de négociation.