Maiores exportadores de uvas do mundo: Chile e Peru

O Chile e o Peru foram os maiores exportadores mundiais de uvas em 2022, com embarques no valor de US$ 1,862 bilhão e US$ 1,297 bilhão, respetivamente.

De acordo com dados da Direção Nacional de Alfândegas do Chile, o Chile exportou uvas (frescas e secas) no ano passado principalmente para os Países Baixos ($750 milhões), Estados Unidos ($439 milhões), China ($139 milhões), Portugal ($102 milhões) e Espanha ($68 milhões).

Exportadores de uva

A produção agrícola chilena é essencialmente constituída por frutas, incluindo concentrados de frutas, uvas de mesa, maçãs, pêras, nectarinas, ameixas secas, limões, abacates, bagas, cerejas e pêssegos.

Este setor contribuiu com US $ 6,8 bilhões em exportações durante 2022, ou 7,1% das exportações em valor.

Desde 2019, grande parte do território de produção agrícola e pecuária do Chile tem sido afetado por uma seca severa.

Durante janeiro-abril de 2023, o governo chileno registrou exportações de frutas de 1 milhão 482.000 toneladas, no valor de US $ 3.752 milhões. Em comparação com o mesmo período de 2022, houve uma diminuição no volume exportado de 2,5 por cento e um aumento no valor de 4 por cento.

Em particular, neste período, as exportações de uva de mesa ascenderam a 438.600 toneladas, equivalentes a 709 milhões de dólares, uma diminuição nos embarques de 4,9% em volume e um aumento de 1,8% em valor, em comparação com o mesmo período do ano anterior, destacando-se os Estados Unidos (49%) e a China (13%) como os principais compradores neste período.

Sector primário

Por outro lado, as características do clima, botânica e solo do Chile dão ao país uma vantagem comparativa no sector florestal.

Em 2019, as florestas cobriam 17,6 milhões de hectares, representando aproximadamente 23,3 por cento da área terrestre do Chile, e as plantações florestais cobriam aproximadamente 3 milhões de hectares, ou 4,0 por cento da área terrestre do Chile.

Depois das exportações de uva do Chile, que cresceram a uma taxa anual de 95 por cento em 2022 em termos de valor, o Peru ficou em segundo lugar no mesmo indicador a nível mundial, com um aumento anual das vendas de 8 por cento.

Os principais destinos dos envios peruanos foram os Estados Unidos (598 milhões de dólares), os Países Baixos (147 milhões), Hong Kong (81 milhões), México (78 milhões) e China (65 milhões).