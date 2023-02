Made in America et l’accord UE-USA sur l’acier et l’aluminium

En avril 2021, le bureau Made in America, sous l’égide de l’Office of Management and Budget des États-Unis, a été créé pour gérer de manière centralisée, stratégique et complète les activités de sourçage national pour les marchés publics fédéraux.

Auparavant, en janvier 2021, l’administration a lancé son initiative sur les politiques visant à promouvoir l’achat de produits américains par le biais d’un décret décrivant une proposition à l’échelle du gouvernement visant à utiliser les marchés publics comme l’une des méthodes pour renforcer le secteur manufacturier américain.

Il prévoit un certain nombre de mesures, notamment l’examen des actions institutionnelles incompatibles avec les politiques de l’administration, la mise à jour du processus d’exemption des dispositions “Made in America” et la promotion de la transparence des marchés publics fédéraux.

Made in America

À la suite de ces initiatives, une nouvelle règle proposée a été annoncée en juillet 2021, qui apporterait les changements les plus importants à la loi sur la promotion des achats américains depuis de nombreuses années.

Selon un rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’un des changements les plus importants proposés consisterait à faire passer immédiatement le seuil de contenu national de 55 à 60 %, puis à le porter progressivement à 75%.

Les marchés publics couverts par l’Accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP) restent exemptés de ces exigences.

Les États-Unis et l’Union européenne ont annoncé leur intention de négocier le premier accord sectoriel mondial sur l’acier et l’aluminium basé sur le carbone d’ici octobre 2023.

Dans un premier temps, les deux parties sont parvenues à un accord provisoire sur les droits de douane sur l’aluminium et l’acier, et ont convenu d’intensifier la coopération sur les capacités de réserve non marchandes, l’application des règles commerciales et les questions douanières.

Pour l’administration actuelle, l’équité et l’inclusion figurent parmi ses principales priorités politiques, ce qui influencera également la politique américaine en matière de commerce et d’investissement à l’avenir.

Équité des genres

Grâce à une série de directives et d’initiatives présidentielles concernant un “effort commun à tous les niveaux du gouvernement” pour faire progresser l’équité, l’égalité et la justice entre les races et les sexes, de nombreuses mesures concrètes sont déjà mises en œuvre et de nouvelles mesures ont été incluses dans le budget présidentiel de l’exercice 2022.

Afin de contribuer au développement d’un commerce et d’une politique commerciale inclusifs et centrés sur les travailleurs, le bureau de l’USTR a demandé à l’USITC d’étudier les effets distributifs potentiels de la politique commerciale et du commerce des biens et services sur les travailleurs américains par niveau de compétence, salaire et traitement, sexe, race/ethnicité, âge et niveau de revenu, en particulier la manière dont ils affectent les communautés mal desservies et sous-représentées.