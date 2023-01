Levi Strauss ajuste ses stocks après une perte logistique

Levi Strauss & Co, l’une des plus grandes entreprises de vêtements de marque au monde, a procédé à des ajustements de ses stocks à la suite de pertes logistiques.

Avant tout, l’entreprise a été confrontée à la congestion des ports, à des retards d’inventaire, à des délais de livraison plus longs et imprévisibles, à des pénuries de main-d’œuvre et à des pressions sur les capacités d’entreposage et de traitement dans ses centres de distribution américains.

Tous ces éléments affectent sa capacité à répondre à la demande des consommateurs et des clients en gros, principalement aux États-Unis.

Financial results of Levi Strauss & Co

Au cours du quatrième trimestre 2022, Levi Strauss estime que ces perturbations ont entraîné une incapacité à honorer les commandes des clients grossistes américains, avec un impact sur le revenu net estimé à environ 35 millions de dollars à 45 millions de dollars.

Ainsi, dans le but d’atténuer les délais imprévisibles et de se préparer à la mise en œuvre de son système de planification des ressources d’entreprise en avril 2023, au cours du second semestre de 2022, elle a intentionnellement reçu les stocks de la saison future, ou saison principale, plus tôt que ce qui est sa pratique habituelle.

Au 27 novembre 2022, la société disposait de 420,1 millions de dollars de stocks en transit, y compris des stocks reçus plus tôt que nécessaire et qui n’ont pas encore pu être traités en raison des contraintes de capacité de traitement dans ses centres de distribution. Ces facteurs contribuent au niveau élevé de ses stocks.

Levi Strauss

Bien que la société s’attende à ce que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se poursuivent au cours du premier semestre de l’exercice 2023, elle prévoit une réduction d’environ 25 % des achats de stocks jusqu’au deuxième trimestre de l’exercice 2023, car elle prévoit de répondre à la demande des clients en utilisant les stocks reçus en 2022.

En outre, la concurrence et la volatilité des prix des ressources le long de la chaîne d’approvisionnement se sont accrues, entraînant une hausse des coûts des produits.

Les tendances qui affectent la chaîne d’approvisionnement comprennent la fluctuation des prix et les pressions inflationnistes sur la main-d’œuvre et les matières premières.

Sous ses marques Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co. et Denizen, la société conçoit, commercialise et vend – directement ou par l’intermédiaire de tiers et de titulaires de licences – des produits comprenant des jeans, des pantalons décontractés et habillés, des hauts, des shorts, des jupes, des robes, des vestes, des chaussures et des accessoires connexes pour hommes, femmes et enfants dans le monde entier.

Notre marque la plus récente, Beyond Yoga, acquise en 2021, est une marque de vêtements de sport haut de gamme axée sur la qualité, l’ajustement et le confort pour toutes les formes et toutes les tailles.