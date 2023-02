Les principaux concurrents de Mastercard

Mastercard, une entreprise technologique du secteur des paiements mondiaux, doit faire face à un certain nombre de concurrents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur des paiements mondiaux.

La société est en concurrence dans toutes les catégories de paiements (y compris les paiements sur papier et toutes les formes de paiements électroniques), ainsi que dans toutes les catégories dans lesquelles elle offre des services et des solutions à valeur ajoutée.

Concurrents

Réseaux de paiement à vocation générale

Dans le monde entier, la société est en concurrence avec des réseaux de paiement tels que Visa, American Express, JCB, China UnionPay et Discover, entre autres.

Ces concurrents offrent généralement une gamme de produits de paiement par carte.

Certains concurrents ont une part de marché supérieure à celle de Mastercard dans certaines juridictions.

Certains ont également des modèles commerciaux différents qui peuvent offrir un avantage en termes de prix, de charges de conformité ou d’autres avantages.

Dans le monde entier, les institutions financières peuvent émettre des produits de paiement sous les marques Mastercard et Visa, et Mastercard est en concurrence avec Visa pour les affaires sur la base de portefeuilles ou de programmes individuels.

En outre, certains de ses clients émettent des cartes de paiement sous les marques American Express, China UnionPay et/ou Discover sur une base quadripartite.

Débit et réseaux locaux

Mastercard est confrontée à la concurrence des réseaux de guichets automatiques et de points de vente de débit dans plusieurs pays.

En outre, dans de nombreux pays en dehors des États-Unis, les marques de débit locales sont les principales marques nationales, tandis que les marques Mastercard sont surtout utilisées pour permettre les transactions transfrontalières (qui représentent généralement une petite partie du volume total des transactions).

Systèmes de paiement en temps réel basés sur les comptes

Mastercard doit faire face à la concurrence d’autres sociétés (telles que ACI Worldwide, FIS et Volante Technologies) qui offrent des infrastructures, des applications et des services pour soutenir ces solutions de paiement.

Systèmes de paiement alternatifs et nouveaux entrants

Au fur et à mesure que l’industrie mondiale des paiements devient plus complexe, Mastercard fait face à une concurrence croissante de la part des systèmes de paiement alternatifs et des fournisseurs de paiement émergents, tant pour les clients que pour les données.

Beaucoup de ces fournisseurs, qui dans de nombreuses circonstances peuvent également être des partenaires ou des clients de Mastercard, ont développé des systèmes de paiement axés sur l’activité en ligne dans les canaux de commerce électronique et mobiles (dans certains cas, en s’étendant à d’autres canaux), et peuvent traiter les paiements en utilisant des transferts de comptes internes, des réseaux de paiement en temps réel basés sur les comptes, ou des réseaux mondiaux ou locaux.

Il s’agit par exemple des fournisseurs de portefeuilles numériques (tels que Paytm, PayPal, Alipay et Amazon), des fournisseurs de services financiers de point de vente/d’achat avec paiement ultérieur (tels que Klarna, Affirm et Afterpay), des services d’opérateurs mobiles, des services de transfert d’argent par téléphone mobile et de microfinance (tels que M-PESA) et des fabricants de téléphones mobiles.

Réseaux publics

Les gouvernements ont de plus en plus créé des structures de paiement locales (telles que le système de paiement instantané brésilien-PIX, FedNow aux États-Unis, l’Initiative européenne pour les paiements, la carte nigériane NIBSS et le système de paiement instantané sud-africain-Payshap), qui sont de plus en plus considérées comme des alternatives aux solutions et systèmes de paiement nationaux traditionnels.

Outre les réseaux locaux et régionaux, plus de 80 gouvernements nationaux explorent l’utilisation des monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Monnaies numériques

Les monnaies stables et les crypto-monnaies flottantes pourraient gagner en popularité à mesure qu’elles deviennent plus réglementées et qu’elles sont considérées comme offrant immédiateté, accessibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, immuabilité et efficacité.

Ces monnaies ont commencé à être acceptées par les opérateurs P2M (comme Square), tandis que certaines banques ont commencé à expérimenter les paiements B2B avec la blockchain (comme J.P. Morgan).

Les fournisseurs de services à valeur ajoutée et les nouveaux acteurs des capacités du réseau

Mastercard fait face à la concurrence d’entreprises proposant des alternatives à ses services et solutions à valeur ajoutée.

Ces entreprises comprennent des sociétés de services d’information et de conseil qui offrent des services de conseil et d’expertise aux institutions financières, aux commerçants et aux gouvernements, des entreprises technologiques qui offrent des solutions cybernétiques et anti-fraude, et des entreprises qui concurrencent Mastercard en tant que fournisseurs de solutions de fidélisation et de gestion de programmes.