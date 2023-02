Les exportations de l’Inde devraient augmenter de 14% en 2022

Les exportations de l’Inde ont totalisé 449,07 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 14% en rythme annuel, selon les données du ministère du Commerce et de l’Industrie.

À l’inverse, les importations indiennes de marchandises ont atteint 729,39 milliards de dollars, soit une progression de 27,6% en glissement annuel.

Bien que l’objectif général de l’Inde reste d’augmenter les exportations, étant donné l’orientation largement nationale de l’élaboration des politiques, la politique commerciale est souvent utilisée pour stimuler la production intérieure et atteindre les objectifs nationaux en matière d’inflation et d’approvisionnement.

Par conséquent, selon un rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les modifications nécessaires des restrictions et des droits de douane à l’importation et à l’exportation sont apportées afin de stabiliser l’offre intérieure de produits clés.

C’est ce qu’a récemment relevé le rapport du GHN en septembre 2019, qui indique que ” le commerce international ne reçoit pas suffisamment d’attention, tant de la part du gouvernement indien que de l’étranger, mais il s’agit clairement d’une priorité pour les secteurs public et privé”.

Les changements fréquents de la politique d’importation et d’exportation créent une incertitude pour les acteurs économiques. Le rapport appelle à une réduction et à une rationalisation du tarif douanier afin de le rendre plus simple et plus prévisible et, en ce qui concerne l’agriculture, recommande de “ne pas appliquer une politique de base zéro aux exportations et importations agricoles, car cela empêche les agriculteurs de prendre des décisions objectives sur la plantation des cultures”.

Exportations de l’Inde

La politique du commerce extérieur (FTP), élaborée en vertu de la loi sur le commerce extérieur (développement et réglementation) et formulée et mise en œuvre par le ministère du commerce, fournit le cadre politique.

D’autres lois clés liées au commerce sont la loi sur les douanes de 1962 et la loi sur le tarif douanier de 1975.

Le FTP actuel couvre la période 2015-2021 et est modifié périodiquement pour tenir compte de l’évolution de la situation économique nationale et internationale.

Dans le cadre du FTP, l’objectif de la politique commerciale de l’Inde est d’augmenter sa part dans les exportations mondiales.

La tendance récente des exportations indiennes était la suivante: 2018 (323,998 millions de dollars), 2019 (323,251 millions de dollars), 2020 (275,489 millions de dollars) et 2021 (394,030 millions de dollars).

Quant aux importations, leur séquence est la suivante: 2018 (509,273 millions de dollars), 2019 (478,884 millions de dollars), 2020 (367,980 millions de dollars) et 2021 (571,820 millions de dollars).