Les 5 principaux risques liés à la Chine: BlackRock 

La société d’investissement multinationale américaine BlackRock a mis en évidence certains des principaux risques liés à la Chine.

Tout d’abord, les conflits militaires, qu’ils soient liés à des troubles sociaux internes ou à des conflits avec d’autres pays, pourraient perturber le développement économique.

Par exemple, l’économie chinoise est vulnérable aux désaccords de longue date et aux conflits religieux et nationalistes avec le Tibet et la région du Xinjiang.

Depuis 1997, des tensions existent entre le gouvernement chinois et de nombreux habitants de Hong Kong, qui ont l’impression que la Chine resserre son emprise sur le cadre politique, économique, juridique et social libéral semi-autonome de Hong Kong. Les récentes manifestations et émeutes ont encore accru les tensions.

En raison de l’interconnexion des économies de Hong Kong et de la Chine, cette instabilité à Hong Kong peut provoquer des incertitudes sur les marchés de Hong Kong et de la Chine.

La Chine a un différend territorial complexe sur la souveraineté de Taïwan et a menacé de l’envahir. Les entreprises et les particuliers basés à Taïwan sont d’importants investisseurs en Chine. Le conflit militaire entre la Chine et Taïwan peut avoir un impact négatif sur la valeur des émetteurs chinois.

Deuxièmement, la Chine a des relations internationales tendues avec le Japon, l’Inde, la Russie et d’autres voisins en raison de différends territoriaux, d’animosités historiques et d’autres préoccupations en matière de défense.

Risques liés à la Chine

Troisièmement, la Chine est soupçonnée de s’être livrée à des cyber-attaques d’État contre des entreprises et des gouvernements étrangers. Les réponses réelles et les menaces de réponses à ces activités et les relations internationales tendues, y compris les restrictions d’achat, les sanctions, les droits de douane ou les cyber-attaques contre le gouvernement chinois ou les entreprises chinoises, peuvent affecter l’économie de la Chine et les émetteurs chinois de titres dans lesquels un fonds investit.

Quatrièmement, la Chine pourrait être affectée par les développements militaires dans la péninsule coréenne ou par l’instabilité interne en Corée du Nord.

Ces situations peuvent créer de l’incertitude sur le marché chinois et affecter négativement la performance de l’économie chinoise.

Enfin, le gouvernement chinois a mis en œuvre d’importantes réformes économiques pour libéraliser la politique commerciale, promouvoir les investissements étrangers dans l’économie, réduire le contrôle de l’économie par le gouvernement et développer les mécanismes du marché.

Cependant, rien ne garantit que ces réformes se poursuivront ou qu’elles seront efficaces.

Le gouvernement chinois peut intervenir sur les marchés financiers chinois, par exemple en imposant des restrictions commerciales ou en suspendant les ventes à découvert de certaines actions.