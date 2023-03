Les 5 principaux exportateurs automobiles vers les États-Unis en 2022 étaient le Mexique, le Japon, le Canada, la Corée du Sud et l’Allemagne, selon les données du département du Commerce.

Pour la première fois, le Mexique occupait la première position de ce classement, déplaçant le Japon à la deuxième place.

Du monde entier, le marché américain a importé des voitures d’une valeur de 168,337 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 14% de 2021 à 2022.

Au rythme interannuel, les exportations de voitures du Mexique vers son voisin du nord se sont élevées à 36,513 millions de dollars, soit une augmentation de 13%.

Ils étaient suivis du Japon (33,525 millions de dollars, sans variation annuelle en pourcentage), du Canada (26,369 millions, +4%), de la Corée du Sud (22,218 millions, +25%) et de l’Allemagne (19,518 millions, +27%).

À l’échelle mondiale, bien que la production de l’industrie se soit légèrement redressée, la production augmentant de 7% en 2022 par rapport à 2021 et devrait augmenter de 3 % en 2023 par rapport à 2022 (sur la base des projections de janvier 2023 de S&P Global Mobility, anciennement IHS Markit), la production reste bien en deçà niveaux historiques récents.

La production industrielle mondiale en 2022 était d’environ 8% inférieure aux niveaux pré-pandémiques de 2019 et de 16% inférieure aux niveaux de pointe de 2017.

Exportateurs automobiles

Depuis 2020, les conditions industrielles et économiques ont été directement et indirectement influencées par des événements macroéconomiques tels que la pandémie de Covid-19 et, à partir du premier trimestre 2022, le conflit entre la Russie et l’Ukraine, entraînant des conditions défavorables, telles que des pénuries de semi-conducteurs puces et autres composants, des niveaux élevés d’inflation, des taux d’intérêt plus élevés et des pénuries de main-d’œuvre et d’énergie sur certains marchés.

Ces facteurs, entre autres, affectent la demande des consommateurs, ainsi que la capacité des constructeurs automobiles à produire des véhicules qui répondent à la demande.

Selon American Axle & Manufacturing Holdings, la nature cyclique de l’industrie automobile, la volatilité des prix des matières premières, les exigences changeantes des préférences des consommateurs, les exigences réglementaires et les accords commerciaux exigent que les équipementiers, les FEO et les fournisseurs restent agiles en matière de développement de produits. et capacité mondiale.

Un objectif essentiel pour les équipementiers et les fournisseurs est la capacité de répondre à ces demandes mondiales tout en gérant efficacement les coûts.