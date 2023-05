Les 5 pays ayant les plus grandes réserves de cuivre au monde en 2022

Selon les estimations de l’United States Geological Survey (USGS), les cinq pays possédant les plus grandes réserves de cuivre au monde en 2022 sont le Chili, l’Australie, le Pérou, la Russie et le Mexique.

Southern Copper Corporation indique que le cuivre est un élément important de la chaîne d’infrastructure mondiale.

Troisième métal le plus utilisé après le fer et l’aluminium, le cuivre possède des propriétés chimiques et physiques uniques, telles qu’une ductilité et une malléabilité élevées, une conductivité thermique et électrique et une résistance à la corrosion.

Il est donc considéré comme un matériau de premier choix pour les produits électriques et électroniques, notamment les composants de transmission et de production d’énergie, qui représentent environ les trois quarts de l’utilisation mondiale de cuivre, ainsi que pour les télécommunications, la construction de bâtiments, les transports et les machines industrielles.

Le cuivre est également un métal important dans les applications non électriques telles que la plomberie et les toitures et, allié au zinc pour former du laiton, il est utilisé dans de nombreuses applications industrielles et grand public.

Réserves de cuivre

Après le Chili (190 millions de tonnes), les plus grandes réserves mondiales de cuivre se trouvent en Australie (97 millions), au Pérou (81 millions), en Russie (62 millions) et au Mexique (53 millions).

En 2022, la teneur en cuivre récupérable de la production minière américaine était estimée à 1,3 million de tonnes, soit une hausse de 6% par rapport à 2021, et une valeur d’environ 11 milliards de dollars, soit une baisse de 6% par rapport aux 11,7 milliards de dollars de 2021.

L’Arizona était le principal État producteur de cuivre et représentait environ 70% de la production nationale.

Le cuivre a également été extrait dans le Michigan, le Missouri, le Montana, le Nevada, le Nouveau-Mexique et l’Utah.

Le cuivre a été récupéré ou traité dans 25 mines (dont 17 représentaient plus de 99% de la production minière), 2 fonderies primaires, 2 raffineries électrolytiques et 14 installations d’extraction électrolytique.

Une fonderie primaire et une raffinerie électrolytique supplémentaires ont été fermées pour une durée indéterminée depuis octobre 2019, et une nouvelle fonderie secondaire était en cours de démarrage en septembre.

Le cuivre affiné et les déchets ont été consommés par environ 30 usines de laiton, 14 usines de fil machine et 500 fonderies et fabricants divers.

Le cuivre et les produits en alliage de cuivre ont été utilisés dans la construction de bâtiments (46%), les produits électriques et électroniques (21%), le matériel de transport (16%), les produits de consommation et les produits généraux (10%) et les machines et équipements industriels (7%).