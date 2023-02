Les 24 principaux sponsors de Manchester United

Manchester United plc, propriétaire de l’une des équipes sportives les plus populaires, a dressé la liste de 24 de ses sponsors qu’il conserve jusqu’en juillet 2022 au moins.

Il s’agit de: Apollo Tyres, Canon Medical Systems, Chivas, Concha y Toro, DHL, Ecolab, General Motors (Chevrolet), DXC, HTH, Kohler, Konami, Malta Tourism, Marriott, Maui Jim, Melitta, Mlily, Mondelez, Qualcomm, Renewable Energy Group, Spectrum (Remington), TeamViewer, Tezos, Clarity Sports et Hong Kong Jockey Club.

Au cours de ses 144 ans d’histoire, la société a remporté 66 trophées, dont un record de 20 titres de Premier League, ce qui lui a permis de développer l’une des principales marques de sport au monde et une communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de supporters.

Sponsors

Dans l’ensemble, sa communauté importante et passionnée offre à Manchester United une plateforme mondiale permettant de générer des revenus importants provenant de sources multiples, notamment le sponsoring, le merchandising, les licences de produits, la diffusion et les matchs.

Manchester United attire des entreprises de premier plan telles que adidas, DXC, Kohler, TeamViewer et Tezos, qui souhaitent avoir accès à sa communauté de supporters et s’associer à sa marque.

Le football est l’un des sports de spectateurs les plus populaires de la planète et l’intérêt des supporters du monde entier a permis à ce sport de commercialiser ses activités par le biais du parrainage, de la vente au détail, du merchandising, des licences de vêtements et de produits, de la diffusion et des matchs.

Indicators of Manchester United

En conséquence, le football constitue une part importante de l’industrie mondiale du sport, selon AT Kearney.

La croissance et la popularité croissante du football sont principalement dues à la demande des consommateurs et à leur intérêt pour le sport en direct, que ce soit en personne ou via la télévision et les médias numériques.

La croissance du chiffre d’affaires du sport a été stimulée par l’appétit des consommateurs, des annonceurs et des distributeurs de médias pour accéder et s’associer à ces événements sportifs en direct, en particulier ceux mettant en vedette des équipes mondialement reconnues.

Plates-formes

Selon AT Kearney, les principaux clubs et ligues de football d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et de France se sont imposés comme des leaders mondiaux grâce à leur histoire et à des marchés télévisuels et publicitaires très développés.

La combinaison du succès historique et du développement des médias sur les principaux marchés européens a contribué à stimuler les revenus, ce qui permet à ces ligues d’attirer les meilleurs joueurs du monde, renforçant ainsi leur attrait pour les fans.

À mesure que la télévision et les médias numériques, tels que l’Internet à large bande et la téléphonie mobile, étendent leur portée dans le monde entier, la disponibilité et l’accessibilité des matchs en direct et d’autres contenus des principaux championnats européens ont augmenté et les matchs en direct sont désormais regardés dans le monde entier.

En outre, les progrès des nouvelles technologies continuent d’améliorer à la fois l’expérience des utilisateurs de la télévision et des médias numériques et l’efficacité du parrainage et de la publicité sur ces plateformes.

Ces tendances renforcent encore l’avantage commercial d’un partenariat avec le football pour les distributeurs de médias et les annonceurs, et augmentent les opportunités mondiales pour ce sport.