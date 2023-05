L’électricité dans le corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec

La Commission fédérale de l’électricité (CFE) participe au développement du corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec au Mexique à travers les trois activités suivantes.

Tout d’abord, le projet transisthmique créerait un corridor multimodal interocéanique modernisé et amélioré qui offrirait une alternative au canal de Panama pour le transport maritime vers le nord et les navires Post-Panamax.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement mexicain a l’intention de moderniser la voie ferrée de l’isthme de Tehuantepec, d’augmenter la capacité de manutention et de stockage des marchandises dans les ports de Coatzacoalcos (Veracruz) et de Salina Cruz (Oaxaca), d’élargir l’autoroute transisthmique de deux à quatre voies, de moderniser les aéroports de Minatitlan et d’Ixtepec, d’établir une connexion de télécommunications par fibre optique et une connectivité cellulaire/de données, et de construire un gazoduc à des fins commerciales et privées.

Tout d’abord, la CFE a participé aux processus de consultation et de consentement libre, préalable et éclairé avec les peuples et communautés indigènes et afro-mexicains, menés entre 2019 et 2020, au cours desquels les communautés consultées ont demandé, entre autres, que la CFE réponde à 211 demandes de réalisation de travaux et d’améliorations du réseau de distribution.

Selon la CFE, ces demandes sont prises en charge par différents secteurs de l’entreprise elle-même, ce qui représente un investissement estimé à ce jour à 1 125 millions de pesos.

L’électricité

D’autre part, la CFE prépare des projets exécutifs et des modèles de contrat pour le développement des travaux d’infrastructure électrique nécessaires pour fournir de l’énergie aux quatre premiers des dix pôles de développement pour le bien-être (Podebis) que le gouvernement fédéral prévoit de développer dans la région de l’isthme de Tehuantepec (Veracruz et Oaxaca).

A ce jour, la CFE a estimé un budget de 1.063 millions de pesos pour l’exécution de ces quatre premiers lots de travaux.

La CFE attend l’adjudication de ses services pour l’exécution de ces projets.

Enfin, en octobre 2022, la CFE a formalisé un accord avec l’administration du système portuaire national pour réaliser l’ingénierie, l’adjudication des travaux et la supervision de deux travaux visant à traverser les voies ferrées de l’isthme de Tehuantepec avec des lignes de transmission à haute tension, situées à l’intérieur du port de Coatzacoalcos, Veracruz, afin de maintenir les distances de sécurité entre les deux infrastructures.

La CFE développe l’ingénierie nécessaire, estimant que les travaux commenceront en mai 2023, avec un investissement de 20,13 millions de pesos.