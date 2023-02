Lear Corporation : 51 000 emplois au Mexique

Lear Corporation, le leader mondial de la technologie automobile dans le domaine des E-Systèmes et des Sièges, employait 51 000 personnes au Mexique à la fin de 2022, soit une augmentation de 7,4 % en glissement annuel.

Pour replacer une première entreprise mexicaine dans son contexte: les systèmes de connexion et de distribution électrique acheminent les signaux électriques et de réseau et gèrent l’énergie électrique à l’intérieur du véhicule pour tous les types de groupes motopropulseurs, y compris les architectures ICE traditionnelles et la gamme complète de groupes motopropulseurs électrifiés, soutenant la tendance actuelle de l’industrie à l’électrification.

Les principaux composants des systèmes de connexion et de distribution électriques comprennent des faisceaux de câbles, des bornes et des connecteurs, des systèmes de connexion de batterie haute tension et des composants techniques pour les architectures à moteur à combustion interne et les groupes motopropulseurs électrifiés qui nécessitent une tension et une gestion de la puissance plus élevées.

En outre, les faisceaux de câbles, ainsi que les systèmes de connexion, relient tous les dispositifs électriques et électroniques du véhicule les uns aux autres et/ou à une alimentation électrique.

En particulier, les faisceaux de câbles Lear assurent la distribution de l’énergie à basse tension (12 volts et 48 volts) et à haute tension (60 volts – 800 volts).

Alors que les faisceaux de câblage basse tension sont utilisés dans tous les véhicules légers, les faisceaux de câblage haute tension sont utilisés dans les véhicules dotés de groupes motopropulseurs électrifiés.

Lear

Les faisceaux de câbles sont un ensemble de circuits individuels fabriqués à partir de fils bruts et isolés, qui sont automatiquement coupés à la longueur voulue et terminés au cours du processus de fabrication.

Les circuits individuels sont assemblés, insérés dans des connecteurs et enveloppés ou collés ensemble pour former des faisceaux de câbles.

Le processus d’assemblage nécessitant une main-d’œuvre importante, la production de Lear est souvent réalisée dans des usines à faible coût au Mexique, au Honduras, au Brésil, en Europe de l’Est, en Afrique, en Chine et aux Philippines.

Les systèmes de connexion de batteries haute tension, quant à eux, sont constitués de composants et d’assemblages estampés et moulés qui assurent les connexions entre les cellules de la batterie, entre le bloc de batteries et l’architecture électrique du véhicule et entre d’autres composants électriques à l’intérieur du bloc de batteries haute tension.

Les systèmes de connexion de batteries haute tension peuvent varier en taille et en conception pour s’adapter à diverses architectures de batteries haute tension et permettre des blocs de batteries de groupes motopropulseurs électrifiés sûrs et efficaces.

Les produits spécifiques comprennent les plaques de connexion inter-cellules, les barres omnibus et les systèmes de connexion de la batterie principale.

Ces produits sont fabriqués à l’aide de processus hautement automatisés, tels que l’estampage, le pliage, le formage et l’assemblage.

Les compétences établies de Lear en matière de systèmes de connexion et de composants techniques facilitent sa capacité à fabriquer ces produits.

Ses systèmes de connexion de batteries haute tension sont fabriqués en Allemagne, aux États-Unis, en République tchèque, au Mexique et en Chine.

Les principaux matériaux entrant dans la fabrication des systèmes de connexion de batteries haute tension sont les métaux, tels que le cuivre, l’aluminium et l’acier, et diverses résines.

Unités de déconnexion de la batterie

Dans son segment E-Systems, l’entreprise conçoit, développe et fabrique des EDR.

Ces produits contrôlent toute l’énergie électrique qui entre et sort de la batterie haute tension des véhicules électrifiés.

Plus de 14 ans d’expérience dans le domaine des EDR et d’expertise dans des domaines essentiels à la performance des EDR, tels que la gestion thermique et énergétique et l’intégration de l’architecture électrique, ont contribué à la position établie de Lear sur le marché et à sa capacité à fournir des EDR de manière efficace et compétitive.

Les EDR sont applicables à tous les véhicules à propulsion électrifiée, mais la taille, la complexité et la configuration des EDR peuvent varier considérablement en fonction des besoins en énergie de chaque plateforme de véhicule.

Les EDR de Lear sont actuellement fabriqués au Mexique, en Chine et au Maroc, et une nouvelle usine devrait ouvrir ses portes aux États-Unis en 2023.

Les principaux intrants de ses EDR comprennent des métaux tels que le cuivre et l’aluminium, diverses résines et des composants électriques tels que des fusibles, des fusibles électroniques et des contacteurs.

Autres produits électroniques

Dans son segment E-Systems, l’entreprise conçoit, développe, met au point et fabrique d’autres produits électroniques qui contrôlent diverses fonctions et la distribution de l’énergie dans le véhicule.

Son offre de produits électroniques comprend des modules de contrôle de zone, des modules de contrôle de la carrosserie et des unités de distribution d’énergie basse et haute tension.

Ces unités sont généralement achetées avec un logiciel intégré pour gérer les fonctions du véhicule, contrôler la distribution de l’énergie et assurer la connexion au réseau du véhicule.

Lear assemble ces modules à l’aide d’équipements spécialisés de montage en surface à grande vitesse et de processus d’assemblage au Mexique, en Europe, en Afrique du Nord et en Chine.

Profil

Lear Corporation fournit des systèmes complets de sièges, des composants clés de sièges, des systèmes complets de distribution et de connexion électriques, des unités de déconnexion de la batterie et d’autres produits électroniques aux principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Lear possède 253 sites de fabrication, d’ingénierie et d’administration dans 37 pays.

La société continue de développer ses activités dans toutes les régions productrices d’automobiles du monde, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions complémentaires.

Elle continue également à restructurer son empreinte manufacturière pour optimiser sa structure de coûts, 67 % de ses installations de fabrication et 86 % de ses employés étant situés dans des pays à faibles coûts.