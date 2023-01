Le marché japonais de la technologie blockchain a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années, selon Earlyworks.

Entre autres facteurs, cette tendance a été portée par l’émergence de plusieurs startups dédiées au développement des technologies blockchain et par l’accélération de la commercialisation de ces dernières.

La taille du marché de la blockchain au Japon, mesurée par les dépenses totales consacrées aux technologies blockchain, a augmenté de manière exponentielle, passant de 40 millions de dollars en 2017 à 700 millions de dollars en 2021, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 104,5 % sur la même période.

Dans l’ensemble, les applications des technologies blockchain se développent dans une variété d’industries, et de nombreuses entreprises investissent davantage pour débloquer la valeur de la technologie blockchain dans leurs industries.

Selon Earlyworks, les dépenses totales consacrées à la technologie blockchain au Japon devraient continuer à croître, et devraient atteindre 8,1 milliards de dollars d’ici 2026, soit un TCAC de 63,2 % de 2021 à 2026.

Marché japonais

Aujourd’hui, la blockchain peut intégrer des technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT), pour fournir des informations exploitables et prévenir les violations de données.

Par exemple, les solutions blockchain peuvent créer un réseau décentralisé de dispositifs IoT, éliminant le besoin d’un emplacement central pour gérer la communication entre les dispositifs.

L’IoT basé sur la blockchain ajoute un niveau de sécurité plus élevé pour prévenir les violations de données et rend l’IoT plus sûr et plus intelligent.

En outre, le registre numérique de la blockchain donne un aperçu du cadre sous-jacent à l’IA et de la provenance des données que l’IA utilise, et améliore la confiance dans l’intégrité des données et des recommandations fournies par l’IA. L’utilisation de la blockchain pour stocker et distribuer les modèles d’IA fournit une piste d’audit, et le couplage de la blockchain et de l’IA peut améliorer la sécurité des données.

Earlyworks est une société de technologie basée sur la blockchain constituée au Japon. Elle crée des produits, fournit des services et développe des solutions basées sur son système propriétaire Grid Ledger System (GLS) pour tirer parti de la technologie blockchain dans divers environnements commerciaux, tels que le suivi publicitaire, la gestion des visiteurs en ligne et la vente de jetons non fongibles.