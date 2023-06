Le marché des équipements de climatisation, de chauffage et de réfrigération aux États-Unis

Le secteur de la distribution d’équipements de climatisation, de chauffage et de réfrigération et de pièces et fournitures connexes (HVAC/R) est très fragmenté, avec quelque 6 500 entreprises de distribution aux États-Unis, selon Watsco.

Pour rappel, le secteur aux États-Unis et au Canada est bien établi, ayant connu sa principale période de croissance après la Seconde Guerre mondiale, avec l’avènement de systèmes centraux de climatisation et de chauffage abordables pour les applications résidentielles et commerciales.

L’émergence des produits de CVC/R en Amérique latine et dans les Caraïbes est également bien établie, mais elle s’est produite plus récemment, à mesure que ces économies se sont développées et que les produits sont devenus plus abordables et sont passés du statut de luxe à celui de nécessité.

Sur la base des données publiées dans le rapport IBIS World Industry Report for Heating and Air Conditioning Contractors in the U.S. de septembre 2022 et d’autres données disponibles, Watsco estime à environ 123 milliards de dollars le marché annuel, sur une base installée, de la climatisation centrale résidentielle, des équipements de chauffage et de refroidissement, ainsi que des pièces et fournitures connexes.

Climatisation

Les équipements de climatisation et de chauffage sont principalement fabriqués par sept grandes entreprises qui, ensemble, représentent environ 90% de toutes les unités vendues aux États-Unis chaque année.

Ces entreprises sont Carrier Global Corporation (Carrier), Daikin Comfort Technologies North America (Daikin), une filiale de Daikin Industries, Rheem Manufacturing Company (Rheem), Trane Technologies (Trane), York International Corporation, une filiale de Johnson Controls International, Lennox International (Lennox) et Nortek Global HVAC, une filiale de Nortek.

Ces fabricants distribuent leurs produits par l’intermédiaire d’une combinaison d’installations appartenant aux entreprises et de distributeurs indépendants qui, à leur tour, fournissent l’équipement et les pièces et fournitures connexes aux entrepreneurs et aux distributeurs qui vendent et installent les produits aux consommateurs, aux entreprises et à d’autres utilisateurs finaux.

Les équipements de climatisation et de chauffage sont vendus sur les marchés du remplacement et de la construction neuve pour des applications résidentielles et commerciales.