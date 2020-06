La OMA publica estudio sobre la certificación de origen

La Secretaría de la OMA ha publicado una versión del Estudio comparativo sobre certificación de origen.

El contenido actualizado principal incluye, para la primera parte, sobre normas de origen no preferenciales, la reconsolidación de la evaluación de los costos de los certificados de origen emitidos por las Cámaras de Comercio en el estudio anterior, el desarrollo de e-CO y la digitalización de los certificados por parte de las Cámaras.

Para la segunda parte sobre las normas de origen preferenciales, la actualización está relacionada principalmente con la introducción de nuevas características de certificación de origen en recientes EPA/TLC (Pan-Euro-Med, UE-Corea, UE-Japón, CPTPP, CETA, USMCA y varios otros) y el sistema REX en EU GSP.

Además, se ha agregado una sección sobre desarrollos adicionales en relación con la certificación de origen, que incluye el uso de blockchain para el origen (análisis de funciones, características y pilotos) y la revisión del Anexo K específico del Convenio de Kyoto Revisado (RKC).

Certificación de origen

El estudio captura el estado actual de las cosas con respecto a la certificación de origen, tanto en las áreas de origen no preferencial, como en el origen preferencial.

El estudio se ha actualizado para tener en cuenta las nuevas tendencias tanto en la certificación de origen no preferencial como preferencial y para enriquecer el material de procedimiento sobre el origen como parte de la Fase IV del Plan de Acción sobre el Paquete de Ingresos aprobado en 2019.

Los resultados iniciales en relación las reglas de origen no preferenciales de la versión 2013 del estudio se han mantenido en la versión actual para garantizar la coherencia y mantener la posibilidad de ver el desarrollo del estudio inicial realizado en 2001 y anticipar estudios similares en el futuro.

El estudio muestra que la gran mayoría de los Miembros no requieren ninguna prueba de origen no preferencial para la importación, pero también que algunos Miembros utilizan certificados de origen no preferenciales para fines que no están respaldados por el Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC. Este enfoque parece implicar inconsistencia con los estándares internacionales como el RKC.

e-CO

Los certificados de origen parecen estar causando costos adicionales al hacer negocios con ciertos países.

Según las respuestas de los Miembros en 2013, la tarifa de emisión promedio cobrada por las Cámaras de Comercio fue de alrededor de 23 dólares estadounidenses.

Según la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la tarifa de emisión de certificados de origen, ya sea física o electrónica, todavía oscila entre 0 y 50 dólares en 2020.

En los últimos años, varios miembros de la OMA comenzaron a usar y/o aceptar certificados de origen electrónicos (e-CO).

El mismo desarrollo es confirmado por la CPI cuando se trata de certificados emitidos por Cámaras.

China, el Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica, Corea del Sur y España han reportado el mayor volumen de emisión de e-CO y, entre ellos, China y Corea del Sur ofrecen solo e-CO.

En cuanto a la certificación de origen en los Tratados de Libre Comercio (TLC), más de la mitad de los TLC estudiados introducen una especie de autocertificación de origen, es decir, exportador aprobado, certificación totalmente basada en el exportador o sistema basado en el importador.

Los acuerdos regionales recientemente concluidos parecen preferir la autocertificación de origen, en particular, el sistema de certificación totalmente basado en el exportador y el sistema de certificación basado en el importador con una participación menor o nula de la autoridad competente del país exportador.

Kyoto Revisado

La introducción de nuevas tecnologías, como la tecnología blockchain, puede admitir tanto los procedimientos de certificación como de verificación de origen. El estudio explica las características y funcionalidades de la tecnología blockchain en relación con el origen y se refiere a proyectos piloto en esta área.

Finalmente, el estudio se refiere al proceso en curso del Grupo de Trabajo sobre la Revisión del Convenio de Kyoto Revisado (RKC) que explica la revisión del Anexo Específico K (SA K) sobre las reglas de origen con el fin de modernizar las normas internacionales para los procedimientos de origen establecidos por el RKC.

El estudio está actualmente disponible en inglés. La versión francesa del estudio se publicará lo antes posible.

