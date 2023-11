La concurrence pour la délocalisation ne sera pas facile: Alicia Bárcena

Send an email

Alicia Bárcena, secrétaire d’État aux affaires étrangères du Mexique, a déclaré que la concurrence résultant de la délocalisation au Mexique, en particulier avec les États-Unis, le Viêt Nam et le Canada, ne sera pas facile.

«Il y aura une grande concurrence avec les États-Unis, car ce pays essaie également d’attirer de nombreuses entreprises d’Asie-Pacifique et d’Europe. Et nous, au Mexique, nous devons profiter de cette opportunité, car elle sera brève et difficile à saisir si nous ne savons pas comment l’exploiter», a-t-elle déclaré lors de l’inauguration du 29e congrès mexicain du commerce extérieur à Mexico.

La délocalisation est définie comme une délocalisation proche et se réfère à la pratique consistant à transférer des activités commerciales dans un pays voisin.

Mme Bárcena a également déclaré: «Nous nous coordonnons très bien, mais nous devons le faire rapidement, car certains pays vont nous suivre, comme le Viêt Nam. Les États-Unis ont mis en place une loi appelée CHIPS, dont le Mexique fait partie.

La Loi CHIPS et Science Act de 2022 vise à attirer les investissements dans la fabrication nationale de semi-conducteurs afin d’améliorer la compétitivité et l’innovation américaines et de ramener l’ensemble de l’écosystème des semi-conducteurs aux États-Unis afin d’atténuer les perturbations futures de la chaîne d’approvisionnement.

Le projet de loi prévoit un nouveau financement d’environ 280 milliards de dollars pour stimuler la recherche et la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

Délocalisation

M. Bárcena a exhorté les entreprises à participer dès que possible à la dynamique générée par les délocalisations vers l’Amérique du Nord.

«Le Mexique est à la mode dans le monde, car nous avons de nombreux avantages: nous sommes une zone de paix; nous sommes dans une situation géographique extraordinaire, car nous avons accès à la mer via l’Atlantique, le Pacifique, nous avons une frontière avec les États-Unis, la frontière avec le sud; et nous avons une grande variété de ressources naturelles», a-t-elle déclaré lors de l’inauguration du 29e Congrès mexicain du commerce extérieur à Mexico.

Mme Bárcena a ajouté que l’idée du président mexicain de développer le sud-est était importante car le corridor transocéanique, par exemple, suscite un énorme intérêt. «Je pense que ce corridor est en train de devenir une attraction parce qu’il s’agira enfin d’une traversée interocéanique de première classe», a-t-il déclaré.