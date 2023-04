La Ciclovía Maya, la plus grande piste cyclable touristique du monde, reliera et intégrera les activités économiques de dizaines de communautés locales dans la péninsule du Yucatán, au Mexique.

L’initiative favorisera la mobilité durable et le “tourisme sans émissions”, a déclaré l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans un rapport.

Ciclovía Maya

Pourquoi cette notoriété? La création d’une offre touristique plus durable et plus compétitive nécessite des investissements dans les infrastructures publiques.

Le Mexique a adopté une approche proactive en développant des pistes cyclables touristiques pour relier les communautés locales et permettre aux visiteurs de se rendre dans des destinations naturelles et culturelles.

Par ailleurs, en ce qui concerne le tourisme, l’OCDE a indiqué que les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle en facilitant le transfert de connaissances et l’accès aux données (par exemple, les cartes de l’élévation du niveau de la mer et des inondations), en créant des outils commerciaux (par exemple, en calculant les implications financières des risques climatiques) et en mettant en œuvre des actions préventives.

Au Mexique, le projet ADAPTUR vise à soutenir le secteur du tourisme dans l’adaptation au climat et à renforcer la capacité des entreprises à entreprendre des actions concrètes, telles que l’évaluation des risques économiques pour le secteur hôtelier et les projets immobiliers, et l’implication du tourisme dans la restauration et la protection des mangroves et des récifs coralliens.

Le tourisme

De nombreux pays reconnaissent la nécessité d’actualiser et de moderniser les produits et de développer les destinations pour répondre à l’évolution des attentes des touristes et prennent des mesures pour y remédier.

Au Canada, par exemple, le Fonds d’aide au tourisme finance le développement des produits et des destinations.

L’Espagne a mis en place une enveloppe de 720 millions d’euros pour le tourisme, dont 565 millions d’euros pour financer des projets qui améliorent l’innovation et la compétitivité grâce à une plus grande utilisation des technologies numériques, de l’efficacité énergétique et des pratiques durables.

En 2022, le Chili a engagé 18 millions de pesos chiliens pour promouvoir la participation à des événements internationaux d’investissement dans le tourisme, diffuser les opportunités du secteur sur les marchés prioritaires et améliorer l’information pour la prise de décision en matière d’investissement.

Un engagement de cet accord et du Plan d’action pour l’attraction des investissements touristiques 2020-25 est la création d’un agenda international qui envisagera le développement de tournées internationales et de tables rondes avec des investisseurs et des ateliers sectoriels, entre autres activités.