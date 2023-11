La Chine exige un minerai de fer de meilleure qualité

Send an email

La Chine demande du minerai de fer de meilleure qualité, a déclaré la Compagnie nationale du fer et de l’acier (CSN), le plus grand producteur d’acier du Brésil. La raison?

Les récents changements réglementaires ont incité les producteurs d’acier chinois à acheter du minerai de fer de meilleure qualité.

En particulier, le minerai de fer exporté du Brésil a gagné du terrain sur les marchés internationaux, notamment en Chine.

Le minerai de fer brésilien est considéré comme étant de haute qualité et contient un faible niveau de contaminants dans sa composition.

Selon la Companhia Siderúrgica Nacional, le minerai de fer est principalement commercialisé sur le marché international, notamment en Europe et en Asie.

Les prix pratiqués sur ces marchés sont historiquement cycliques et sujets à d’importantes fluctuations sur de courtes périodes, sous l’effet de plusieurs facteurs liés à la demande mondiale, aux stratégies adoptées par les principaux producteurs d’acier et au taux de change.

Minerai de fer

La Chambre mexicaine des mines (Camimex) signale que l’Australie et le Brésil sont les deux pays qui possèdent les plus grandes réserves de minerai de fer au monde, avec respectivement 27 milliards et 15 milliards de tonnes de contenu en fer.

Au total, on estime à 85 milliards de tonnes la quantité de fer contenue dans le monde.

Selon l’USGS, la production mondiale de minerai de fer s’est élevée à 2,6 milliards de tonnes, soit le même chiffre qu’en 2021.

Le plus grand producteur est l’Australie, avec une part de 33,6 %. Elle est suivie par le Brésil et la Chine.

Le Mexique arrive en 17e position.

La majeure partie de la production de fer est utilisée pour fabriquer de l’acier, dont la demande augmente ou diminue en fonction des performances sidérurgiques de puissances mondiales telles que la Chine ou les États-Unis.