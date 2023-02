Kraft Heinz: sa dépendance à l’égard de Walmart      

La société Kraft Heinz a déclaré que sur le total de ses ventes nettes en 2022, environ 21 % étaient destinées à son plus gros client, Walmart Inc.

En 2022, les cinq plus gros clients de son segment Amérique du Nord représentaient environ 46 % des ventes nettes du segment Amérique du Nord et les cinq plus gros clients de son segment International représentaient 14 % des ventes nettes du segment International.

Financial results of Kraft Heinz

Auparavant, Walmart représentait 22 % de ses ventes nettes totales en 2020 et 2021. Les deux segments ont des ventes à Walmart.

Avec 37 000 employés à la fin de 2022, soit 1 000 de plus que l’année précédente, Kraft Heinz a déclaré des ventes nettes de 26,485 milliards de dollars en 2022, en hausse de 1,7 % sur un an, tandis que son bénéfice net était de 2,368 milliards de dollars, en hausse de 131 % sur un an.

Kraft Heinz est une entreprise mondiale avec des ventes et des opérations dans de nombreux pays des marchés développés et émergents. Environ 30 % de ses ventes nettes de 2022 ont été réalisées en dehors des États-Unis.

Son activité ? L’entreprise fabrique et commercialise des produits alimentaires et des boissons, notamment des condiments et des sauces, des fromages et des produits laitiers, des repas, des viandes, des boissons non alcoolisées, du café et d’autres produits alimentaires dans le monde entier.

Kraft Heinz

Au deuxième trimestre 2022, son reporting interne et ses segments à présenter ont changé. Elle a combiné ses zones américaine et canadienne pour former la zone Amérique du Nord à la suite de changements organisationnels annoncés précédemment, destinés à faire progresser et à soutenir ses plans de croissance à long terme en rationalisant et en mettant en synergie ses activités américaines et canadiennes.

Elle a ensuite géré et présenté ses résultats d’exploitation par le biais de deux secteurs à présenter définis par région géographique: Amérique du Nord et International.

La société a reflété ce changement dans toutes les périodes historiques présentées.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, la société a continué à subir une augmentation des coûts des matières premières et de la chaîne d’approvisionnement, y compris les coûts d’approvisionnement, de logistique et de fabrication, en grande partie en raison des pressions inflationnistes, par rapport à l’exercice précédent.

Kraft Heinz s’attend désormais à ce que ces coûts continuent d’augmenter et que l’inflation reste élevée jusqu’en 2023.

Bien que ces coûts aient un impact négatif sur ses résultats d’exploitation, la société prend actuellement des mesures pour atténuer, et prévoit de continuer à prendre des mesures pour atténuer, l’impact de cette inflation par des actions sur les prix et des gains d’efficacité.