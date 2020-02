Kogrer y Wal-Mart, los mayores clientes de Coca-Cola

The Kroger Company y Wal-Mart Stores, Inc. se colocaron como los principales clientes de Coca-Cola Consolidated, Inc. en 2019.

Del total del volumen de botellas y latas vendidas por Coca-Cola Consolidated, 31% correspondieron a ambos clientes, con Wal-Mart con 19% y The Kroger con 12 por ciento.

En cuanto a las ventas totales netas de la empresa, Wal-Mart tuvo una cuota de 13% y Kroger una porción de 8 por ciento.

Coca‑Cola Consolidated distribuye, comercializa y fabrica bebidas no alcohólicas en territorios que abarcan 14 estados y el distrito de Columbia en Estados Unidos.

Coca‑Cola Consolidated: largest custumers

La compañía se constituyó en 1980 y, junto con sus predecesores, ha estado en el negocio de fabricación y distribución de bebidas no alcohólicas desde 1902. Es el mayor embotellador de Coca-Cola en Estados Unidos.

Aproximadamente, el 85% de su volumen total de ventas de botellas/latas a clientes minoristas consiste en productos de The Coca-Cola Company, que incluyen algunas de las marcas de bebidas más reconocidas y populares del mundo.

The Coca-Cola Consolidated y el mercado

La empresa es el único proveedor de estos productos o de los concentrados o jarabes necesarios para fabricar estos productos. El volumen restante de ventas de botellas/latas a clientes minoristas consiste en productos de otras compañías de bebidas.

En general, tiene acuerdos de bebidas con The Coca-Cola Company y otras compañías de bebidas bajo las cuales tiene varios requisitos. El incumplimiento de los requisitos de estos acuerdos de bebidas podría ocasionar la pérdida de los derechos de distribución de los productos respectivos.

También distribuye productos para varias otras compañías de bebidas, incluidas BA Sports Nutrition, LLC (BodyArmor), Keurig Dr Pepper Inc. (Dr Pepper) y Monster Energy Company (Monster Energy).

The Coca-Cola Consolidated enfrenta riesgos de concentración relacionados con unos pocos clientes que comprenden una gran parte del volumen de ventas anual y los ingresos netos de la compañía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...