Investimentos da Brown-Forman aumentam os armazéns de tequila

Parte dos investimentos da Brown-Forman nos anos fiscais de 2024 e 2025 (concluídos no final de abril) foi para aumentar os armazéns de tequila.

No total, as despesas de capital da empresa para ambos os anos foram de US$ 395 milhões.

A tequila é uma bebida alcoólica com uma forte identidade regional. É feita a partir do suco destilado da planta do agave, especialmente o agave azul. Essa planta leva de seis a oito anos para amadurecer. Como resultado, seu cultivo não responde facilmente às flutuações do mercado. Quando os preços sobem ou descem, os produtores não conseguem ajustar a oferta imediatamente. Assim, o setor de tequila enfrenta ciclos prolongados de escassez ou excesso de oferta.

Investimentos da Brown-Forman

Em 1974, o então Ministério da Indústria e Comércio publicou no Diário Oficial a resolução para proteger a denominação de origem da tequila. A proteção foi concedida para o cultivo e a colheita do agave, bem como para a produção de tequila, no território que agora abrange 181 municípios em cinco estados.

Os investimentos da Brown-Forman nos anos fiscais de 2024 e 2025 se concentraram em impulsionar o crescimento de suas marcas de uísque, tequila e rum.

Isso incluiu a conclusão de uma expansão de US$ 125 milhões de sua capacidade de produção de bourbon em Kentucky e a construção de armazéns adicionais para barris de Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Glenglassaugh, Diplomatico e suas tequilas.

Em 2024, a empresa obteve vendas líquidas de US$ 3,975 bilhões, uma redução de 5% em relação ao exercício de 2024.

Mercado mexicano

Em particular, as vendas líquidas no México diminuíram 8% em um ambiente macroeconômico complexo, devido ao impacto negativo da taxa de câmbio, juntamente com volumes menores e preços líquidos mais baixos para suas tequilas.

Essas quedas foram parcialmente compensadas pelo crescimento na New Mix, pela distribuição de novas marcas de agências e por volumes mais altos na família de marcas Jack Daniel’s.

As vendas líquidas de El Jimador caíram 13%, devido a volumes menores nos EUA e no México.

Ao mesmo tempo, as vendas líquidas da Herradura diminuíram 13%, principalmente devido a volumes menores e preços líquidos no México e nos EUA.