Investimento em exploração da Peñoles: 197 milhões de dólares por ano

Durante o último período de seis anos, a Industrias Peñoles manteve um investimento médio anual em exploração de 197 milhões de dólares, com um fluxo constante sem variações significativas, apesar dos ciclos de preços no mercado.

Em 2024, a empresa destinou 212 milhões de dólares a essas atividades, o que representa uma redução de 8,9% em relação ao valor investido em 2023.

Investimento em exploração

O trabalho de exploração se concentrou nos distritos de minas de ouro e prata operados pela Fresnillo plc. Além disso, houve progresso em projetos prioritários, como Tajitos (Sonora), Orisyvo (Chihuahua) e Guanajuato. Estudos metalúrgicos e a atualização de modelos econômicos continuaram nessas áreas.

Internacionalmente, a exploração de metais preciosos progrediu em Capricornio e Pencahue, ambos localizados no Chile. No Peru, a perfuração foi retomada no projeto La Pampa, graças ao fortalecimento das relações com as comunidades locais.

O investimento em exploração da empresa nos últimos seis anos é mostrado abaixo:

2019 : 208.

2020 : 141.

2021 : 171.

2022 : 217.

2023 : 233.

2024: 212.

Em metais básicos, os esforços se concentraram em projetos avançados com alto potencial. Destaca-se a área de influência da mina de Tizapa, onde foram estimadas 782.000 toneladas de recursos inferidos com 15,9% de zinco equivalente. Novos alvos de perfuração estão sendo definidos para continuar o trabalho em 2025.

No projeto Reina del Cobre, próximo à unidade de Velardeña, a perfuração em novas zonas aumentou os recursos minerais. Atualmente, eles são estimados em 25,2 milhões de toneladas com um teor equivalente a 2,15% de cobre. Também foram realizadas perfurações nos projetos de cobre Flobar e Los Humos, ambos localizados em Sonora.

Novos depósitos

O investimento em exploração é fundamental para a Peñoles. Essa estratégia permanece ativa, independentemente dos ciclos de preços. O objetivo é repor as reservas, identificar novos depósitos próximos às operações atuais e gerar oportunidades de crescimento a longo prazo.

Por fim, a Peñoles avalia constantemente seus projetos. Cada um deles passa por diferentes estágios: da exploração inicial ao desenvolvimento e, finalmente, à produção e à comercialização. A empresa faz estimativas técnicas e econômicas para determinar quando um projeto está pronto para passar para uma nova fase.