Intel, Arizona Fab et les semi-conducteurs en Chine

Intel continue de construire deux installations de production de semi-conducteurs aux États-Unis, alors même que les États-Unis ont renforcé les restrictions sur les exportations de certains produits connexes vers la Chine.

En 2022, Intel a conclu une transaction avec Brookfield Asset Management qui a abouti à la formation d’Arizona Fab LLC (Arizona Fab), une VIE dans laquelle Intel et Brookfield détiennent respectivement 51% et 49%.

En règle générale, des contributions seront faites à Arizona Fab et des distributions seront reçues d’Arizona Fab sur la base de la participation proportionnelle des deux parties.

De son côté, Intel sera l’opérateur unique et le propriétaire majoritaire de deux nouvelles usines de fabrication de puces qui seront construites par Arizona Fab, et aura le droit d’acheter 100% de la production de l’usine concernée.

Intel s’est engagée à financer sa part respective des coûts de construction d’Arizona Fab, qui s’élèvent à 29 milliards de dollars.

Intel

En octobre 2022, le Département du Commerce a émis des contrôles spécifiques à la Chine sur les logiciels de conception de puces logiques avancées et d’équipements semi-conducteurs, ainsi que sur les services fournis par des personnes américaines pour produire des puces logiques et mémoires avancées.

Le département du commerce a également restreint les exportations vers la Chine de certaines puces d’intelligence artificielle (IA) et d’applications de supercalculateurs.

En réponse, selon une analyse du Congrès américain, les entreprises technologiques américaines Nvidia, AMD et Intel ont déclaré qu’elles fabriqueraient des puces pour la Chine à un niveau juste inférieur au seuil de contrôle.

En octobre 2023, le département du commerce a publié des règles finales provisoires qui étendent les contrôles à certaines puces qui étaient tombées en dessous du seuil de contrôle de 2022, soumettent des équipements supplémentaires aux contrôles et étendent les exigences en matière de licences pour qu’elles s’appliquent non seulement à la République populaire de Chine, mais aussi à 21 autres pays soumis à un embargo sur les armes imposé par les États-Unis.

La même analyse indique que les règles créent des exemptions de licence pour les puces «à faible performance» et les puces grand public, et exigent une notification d’exportation (sans la restreindre) pour certaines puces de jeu et puces qui se situent juste en dessous du nouveau seuil.