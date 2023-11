Intel, Arizona Fab e semicondutores para a China

A Intel continua a construir duas instalações de produção de semicondutores nos Estados Unidos, apesar de os EUA terem aumentado as restrições às suas exportações de determinados produtos conexos para a China.

Em 2022, a Intel fechou uma transação com a Brookfield Asset Management que resultou na formação da Arizona Fab LLC (Arizona Fab), uma VIE na qual a Intel e a Brookfield detêm 51% e 49%, respetivamente.

De um modo geral, as contribuições serão efectuadas e as distribuições serão recebidas da Arizona Fab com base na propriedade proporcional de ambas as partes.

Por sua vez, a Intel será o único operador e proprietário maioritário de duas novas fábricas de pastilhas a construir pela Arizona Fab e terá o direito de adquirir 100% da produção da fábrica em causa.

A Intel comprometeu-se, sem o reconhecer, a financiar a sua quota-parte dos custos totais de construção da Arizona Fab, no valor de 29 mil milhões de dólares.

Em outubro de 2022, o Departamento de Comércio emitiu controlos específicos da China sobre o software de conceção para chips lógicos avançados e equipamento de semicondutores, bem como sobre os serviços prestados por pessoas dos EUA para produzir chips lógicos avançados e chips de memória.

O Departamento de Comércio também restringiu as exportações para a China de alguns chips de inteligência artificial (IA) e aplicações de supercomputação.

Em resposta, segundo uma análise do Congresso dos EUA, as empresas tecnológicas norte-americanas Nvidia, AMD e Intel afirmaram que fabricariam chips para a China a um nível ligeiramente inferior ao limiar dos controlos.

Em outubro de 2023, o Departamento de Comércio emitiu regras finais provisórias que alargam os controlos a alguns chips que tinham caído abaixo do limiar de controlos de 2022, sujeitam equipamento adicional a controlos e alargam os requisitos de licenciamento para se aplicarem não só à República Popular da China, mas também a 21 outros países sujeitos a um embargo de armas dos EUA.

A mesma análise indica que as regras criam isenções de licenciamento para pastilhas de «baixo desempenho» e de consumo, e exigem notificação de exportação (mas não restringem) de algumas pastilhas para jogos e pastilhas que se situam imediatamente abaixo do novo limiar.