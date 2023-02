Informations 3D: Industrie 4.0

Selon Faro Technologies, Inc., l’industrie 4.0 va continuer à stimuler le besoin d’informations 3D à la demande dans tout l’écosystème de fabrication.

Faro Technologies est une entreprise technologique internationale qui conçoit, développe, fabrique, commercialise et supporte des solutions logicielles de mesure, d’imagerie et de réalisation en trois dimensions (3D) pour les marchés de la métrologie 3D, de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC), de l’exploitation et de la maintenance (O&M) et de l’analyse de la sécurité publique.

L’entreprise permet à ses clients de capturer, mesurer, manipuler, interagir et partager des données 3D et 2D du monde physique dans un environnement virtuel, puis de traduire ces informations dans le domaine physique.

Dans l’industrie manufacturière, l’attention constante portée à l’augmentation des rendements, à la réduction des coûts et à la diminution des délais de mise sur le marché entraîne le besoin d’informations précises pour soutenir l’ensemble des processus de fabrication, notamment la qualité des pièces, les temps d’arrêt des machines et les performances globales de fabrication.

Selon Faro Technologies, le marché de la métrologie dimensionnelle devra continuer à fournir des résultats plus précis et à répondre à la demande continue de tolérances plus strictes dans les industries aérospatiale et automobile.

De plus, les exigences de précision accrue entraîneront une tendance à délaisser les outils de mesure manuels traditionnels au profit d’équipements automatisés et intégrés.

Informations 3D

La pression croissante sur les coûts, la nécessité d’un contrôle de qualité plus strict et d’une automatisation accrue vont probablement pousser à l’adoption d’applications et de processus qui prennent en charge les informations 3D en temps réel pour prendre des décisions rapides et précises qui se traduisent par des processus de fabrication optimisés.

L’émergence de la modélisation des données du bâtiment (BIM) sur le marché de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction a exigé des améliorations de la documentation, de la coordination et de la simulation 3D tout au long du cycle de vie du bâtiment.

Le BIM consiste, en partie, en la compilation d’une représentation 3D d’un projet qui peut être mise à jour en temps réel et comparer la réalité à la conception.

On pense que la BIM va devenir de plus en plus répandue car elle permet de réduire les coûts associés aux gaspillages et aux dépassements de coûts.

Construction

La possibilité d’obtenir des mesures et des informations précises en 3D et en temps réel permettra de remplacer les méthodes existantes telles que les rubans à mesurer et les lignes de craie.

En outre, Faro Technologies indique que l’essor de la construction modulaire et préfabriquée est stimulé par l’urbanisation croissante, les initiatives gouvernementales et le besoin de logements abordables.

La construction modulaire et préfabriquée permet de construire et d’assembler sur place tout ou partie d’un bâtiment.

Les processus de création de ces structures ressemblent à des flux de fabrication plus traditionnels, où les mesures et les informations en 3D en temps réel peuvent améliorer considérablement les coûts associés à la reprise des matériaux et à la mauvaise qualité.

Sécurité

L’importance croissante accordée par la sécurité publique aux coûts, à l’adoption de technologies et à la surveillance du public va accroître l’adoption de solutions 3D pour capturer et analyser avec précision les scènes de crime et d’accident.

Les caméras corporelles, les drones et les logiciels d’analyse avancés sont des exemples de l’adoption croissante de la technologie dans le secteur de la sécurité publique.

En parallèle, la technologie de balayage laser est désormais utilisée pour capturer les scènes de crime rapidement et avec précision avant de quitter les lieux.

Le nuage de points 3D généré à partir de ces données permet une analyse plus détaillée des trajectoires de balles, des éclaboussures de sang et des débris, en toute confiance et sans qu’il soit nécessaire de retourner sur les lieux du crime.

Ces informations peuvent être facilement partagées entre les enquêteurs de police, les procureurs de district et les avocats de la défense de différentes juridictions.

En outre, les scènes d’accident peuvent également être reconstituées à l’aide des informations 3D recueillies sur place.