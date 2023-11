Send an email

Índice de Atratividade do Investimento Mineiro: México

O México ficou em 37º lugar no Índice de Atratividade de Investimentos em Mineração do Fraser Institute para empresas de mineração em 2022.

Todos os anos, o Fraser Institute envia um questionário a empresas globais de mineração e exploração seleccionadas. O inquérito do Fraser Institute é uma tentativa de avaliar a forma como as dotações minerais e os factores de política pública, como a tributação e a incerteza regulamentar, afectam o investimento na exploração.

Em 2022, o Inquérito Anual às Empresas Mineiras do Instituto Fraser abrangeu um total de 62 jurisdições avaliadas.

De acordo com este inquérito, os maiores pontos fracos do México em termos de competitividade para atrair o investimento mineiro são a segurança, as leis laborais e o regime fiscal.

Em maio de 2023, o governo mexicano publicou várias alterações às leis relacionadas com a indústria mineira do país, incluindo alterações à Lei de Minas do México, à Lei Nacional da Água, à Lei Geral sobre Equilíbrio Ecológico e Proteção Ambiental e à Lei Geral para a Prevenção e Gestão Integral de Resíduos («Reforma Mineira»).

Investimento no sector mineiro

A Newmont, sediada nos EUA, espera que a reforma mineira acrescente uma incerteza significativa para os investidores estrangeiros no México e para as empresas que operam no sector mineiro.

Em resultado da reforma mineira, a Newmont espera que seja mais difícil aceder/manter os direitos sobre a terra e a água, o que terá um impacto negativo nas suas actividades mineiras no México, suscitando preocupações em relação aos programas de exploração, à segurança das concessões e às negociações comunitárias fora do ciclo.

De acordo com a Câmara Mexicana de Minas (Camimex), o valor da produção mineira e metalúrgica nacional totalizou 316,956 mil milhões de pesos ($15,751 mil milhões), um montante que representou um decréscimo de 5,3% em relação ao ano anterior, reflectindo as dificuldades enfrentadas pelo sector.

No entanto, a indústria mineira não petrolífera do México atraiu 2,737 mil milhões de dólares em Investimento Direto Estrangeiro (IDE) nos primeiros nove meses de 2023.