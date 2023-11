Indice d’attractivité de l’investissement minier: Mexique

Le Mexique s’est classé 37e dans l’indice d’attractivité de l’investissement minier de l’Institut Fraser pour les sociétés minières en 2022.

Chaque année, l’Institut Fraser envoie un questionnaire à une sélection de sociétés minières et d’exploration à l’échelle mondiale. L’enquête de l’Institut Fraser tente d’évaluer comment les dotations en minéraux et les facteurs de politique publique, tels que la fiscalité et l’incertitude réglementaire, affectent les investissements dans l’exploration.

En 2022, l’enquête annuelle de l’Institut Fraser sur les sociétés minières a couvert un total de 62 juridictions évaluées.

Selon cette enquête, les plus grandes faiblesses du Mexique en matière de compétitivité pour attirer les investissements miniers sont la sécurité, le droit du travail et le régime fiscal.

En mai 2023, le gouvernement mexicain a publié plusieurs amendements aux lois relatives à l’industrie minière du pays, y compris des changements à la loi minière du Mexique, à la loi nationale sur l’eau, à la loi générale sur l’équilibre écologique et la protection de l’environnement et à la loi générale pour la prévention et la gestion intégrale des déchets («Réforme minière»).

Investissement minier

La société américaine Newmont s’attend à ce que la réforme minière ajoute une incertitude significative pour les investisseurs étrangers au Mexique et les sociétés opérant dans le secteur minier.

En raison de la réforme minière, Newmont s’attend à ce qu’il lui soit plus difficile d’accéder aux droits fonciers et hydrauliques et de les maintenir, ce qui aura un impact négatif sur ses activités minières au Mexique et soulèvera des inquiétudes concernant les programmes d’exploration, la sécurité des concessions et les négociations avec les communautés en dehors du cycle.

Selon la Chambre mexicaine des mines (Camimex), la valeur de la production minière et métallurgique nationale s’est élevée à 316,956 milliards de pesos (15,751 milliards de dollars), soit une baisse de 5,3 % par rapport à l’année précédente, ce qui reflète les difficultés rencontrées par le secteur.

Néanmoins, l’industrie minière non pétrolière du Mexique a attiré 2,737 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des neuf premiers mois de 2023.