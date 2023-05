Importações de bens de capital do México: alta recorde

O México atingiu um recorde em suas importações de bens de capital nos primeiros quatro meses de 2023, com 17,609 bilhões de dólares, informou o Inegi.

O recorde anterior foi registrado no mesmo período de 2022, quando essas importações totalizaram US$ 14,473 bilhões.

Assim, esse indicador cresceu a uma taxa anual de 21,7%.

Importaciones de México

Em média, as importações de bens de capital foram de 11,551 bilhões de dólares de janeiro a abril de cada ano na última década, de 2014 a 2023.

Bens de capital são o conjunto de bens que servem como meio para produzir outros bens. Um exemplo é o maquinário e os equipamentos de transporte.

Em todo o ano de 2022, o México importou bens de capital por 48.203 milhões de dólares, um aumento de 28,9% em relação ao ano anterior.

Bens de capital

A economia de livre mercado do México contém uma mistura de indústria e agricultura modernas e antiquadas, cada vez mais dominadas pelo setor privado.

Durante os primeiros quatro meses de 2023, o México importou bens de consumo no valor de US$ 27.306,0 milhões, bens intermediários no valor de US$ 148.699,8 milhões e bens de capital no valor de US$ 17.609,4 milhões.

Assim, a estrutura do valor das importações foi a seguinte: bens intermediários (76,8%), bens de consumo (14,1%) e bens de capital (9,1%).

Nesse contexto, de acordo com a estimativa oportuna do PIB no primeiro trimestre de 2023, a atividade econômica registrou um crescimento anual de 3,9% e, com números ajustados sazonalmente, aumentou 1,1% em relação ao trimestre anterior, acima dos 0,5% do trimestre anterior.

Com base nas informações do Indicador Global de Atividade Econômica (IGAE), no período de dois meses de janeiro a fevereiro de 2023, a economia cresceu 0,9%, com números ajustados sazonalmente.

Internamente, o aumento no IGAE deveu-se a um crescimento trimestral de 1,4% nos serviços e de 0,7% nas atividades secundárias, o que compensou a queda trimestral de 4,4% nas atividades primárias.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, as mercadorias são registradas no momento em que a propriedade econômica é transferida do vendedor para o comprador. O momento da transferência de propriedade pode ser feito progressivamente, com os pagamentos sendo feitos em parcelas ou integralmente no momento da entrega.