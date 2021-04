Importaciones de EU con pesca ilegal suman US$ 2,400 millones

Las importaciones de Estados Unidos con pesca ilegal sumaron 2,400 millones de dólares en 2019, estimó la Comisión de Comercio Internacional (USITC, por su sigla en inglés).

La USITC calcula que Estados Unidos importó productos pesqueros por valor de 2,400 millones de dólares derivados de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en 2019, o casi 11% de las importaciones totales de productos del mar de Estados Unidos.

También la USITC estima que más de 13% de las importaciones estadounidenses capturadas en el mar (“captura marina”) en 2019 son de productos del mar que se capturaron mediante prácticas de pesca IUU.

Entre las principales categorías de importaciones IUU de captura marina (por valor) se encuentran las importaciones de cangrejo nadador, camarón de aguas cálidas capturado en la naturaleza, atún aleta amarilla y calamar.

Pesca ilegal

De las principales fuentes de importación de Estados Unidos, la USITC considera que China, Rusia, México, Vietnam e Indonesia son exportadores relativamente importantes de importaciones IUU de captura marina a los Estados Unidos, mientras que Canadá, el mayor socio importador de productos del mar de Estados Unidos, no lo es.

A menudo, los productos obtenidos de la pesca ilegal se utilizan para elaborar harina y aceite de pescado, productos de los que dependen las industrias acuícolas para la alimentación.

U.S. imports of marine capture products by top trading partners, estimated total value and value share of IUU marine capture imports, 2019

Asimismo, la USITC estima que los productos de captura marina IUU utilizados en los ingredientes de los piensos equivalen a casi 9% del peso cosechado de productos del mar cultivados exportados a Estados Unidos en 2019.

Según el mismo análisis, la eliminación de las importaciones IUU del mercado estadounidense tendría un efecto positivo en pescadores comerciales de Estados Unidos, con aumentos estimados en los precios estadounidenses, los desembarques (capturas de pescado) y los ingresos operativos para todas las especies modeladas.

Así, la eliminación de las importaciones IUU daría lugar a un aumento de los precios de los productos del mar importados y una disminución de las importaciones totales, a pesar de algunos aumentos en las importaciones no IUU.

La eliminación de las importaciones IUU aumentaría los ingresos operativos totales de la industria pesquera comercial de Estados Unidos en un estimado de 60.8 millones de dólares.

Por último, las pesquerías comerciales de Estados Unidos con los mayores aumentos en los ingresos operativos incluyen las que se dirigen al camarón de aguas cálidas, el salmón rojo, el atún patudo y el calamar.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado