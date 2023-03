IMAX: les cinéphiles reviennent dans les salles de cinéma

IMAX a noté que les cinéphiles reviennent dans les salles de cinéma, et en particulier dans les sites IMAX, où et quand les salles sont ouvertes, et qu’ils se sentent en sécurité.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, le box-office brut (GBO) généré par les films IMAX s’est élevé à 849,7 millions de dollars, soit une augmentation de 211,5 millions de dollars (33%) par rapport à 2021.

Bien que les résultats du GBO au cours de l’année 2022 aient été affectés par les fermetures de cinémas liées à la pandémie de Covid-19 en Chine, la direction de la société reste encouragée par la tendance positive globale des résultats du box-office.

Bien qu’il représente environ 1% de tous les écrans au Canada et moins de 1% de tous les écrans dans le monde, le réseau IMAX avait une part de marché domestique de 5% et une part de marché mondiale de 3 % en 2022.

La direction est également encouragée par le retour de la prévalence des fenêtres exclusives en salle et par le solide pipeline de films hollywoodiens prévus pour la sortie en salle pour le reste de 2023.

Cependant, l’impact de la pandémie sur l’activité et les résultats financiers d’IMAX continuera de dépendre de nombreux facteurs évolutifs qui ne peuvent être prédits avec précision et qui varieront selon la juridiction et le marché.

IMAX

La pandémie et les mesures prises pour empêcher sa propagation ont eu des répercussions sur les activités de l’entreprise et sur l’économie mondiale.

Les restrictions de capacité et les protocoles de sécurité ont été levés, puis rétablis à différents moments à partir du troisième trimestre 2020.

Bien que les opérations normales aient repris dans la plupart des marchés et des cinémas clés du réseau IMAX, l’activité de l’entreprise continue de subir l’impact de Covid-19.

Par exemple, suite à l’émergence de la variante Omicron et à l’augmentation des cas de Covid-19 en Chine au premier trimestre 2022, le gouvernement chinois a rétabli les restrictions de capacité et les protocoles de sécurité lors des grands rassemblements publics et a mis en œuvre une politique proactive de zéro Covid, entraînant la fermeture temporaire de plusieurs villes et la fermeture temporaire des cinémas dans ces villes.

À la fin de 2022, le gouvernement chinois a assoupli ses politiques dynamiques zéro Covid et a considérablement allégé les restrictions de capacité.

Au 31 décembre 2022, environ 97% du réseau IMAX en Grande Chine était ouvert avec des capacités variables.

Profil de l’entreprise

IMAX est l’une des principales plateformes technologiques de divertissement et d’événements au monde.

Grâce à ses logiciels propriétaires, à l’architecture de ses cinémas, à sa propriété intellectuelle brevetée et à ses équipements spécialisés, IMAX offre une solution unique de bout en bout pour créer les expériences de contenu immersif supérieures pour lesquelles la marque IMAX est connue dans le monde entier.

Les plus grands cinéastes, studios, artistes et créateurs utilisent la technologie sonore et visuelle de pointe d’IMAX pour communiquer avec le public de manière innovante.

En conséquence, IMAX fait partie des plateformes de distribution mondiales les plus importantes et les plus réussies pour les films nationaux et internationaux à succès et, de plus en plus, pour des expériences exclusives allant des spectacles en direct aux événements interactifs avec des artistes et des créateurs de premier plan