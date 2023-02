IEPS et ISR: incitations fiscales pour les investissements au Mexique

En termes d’IEPS et d’ISR, le Mexique accorde les incitations fiscales et non fiscales suivantes aux investissements, selon les informations de l’OMC.

Tout d’abord, des mesures incitatives en ce qui concerne l’IEPS:

Incitation fiscale aux importateurs ou aliénateurs de turbosine consistant en un montant équivalent à 100% de l’IEPS à payer sur l’importation ou l’aliénation de turbosine, et ne sera applicable que tant qu’aucun montant ne sera transmis à l’acquéreur pour l’impôt susmentionné sur l’aliénation dudit bien et sera imputable sur l’impôt à payer pour les activités susmentionnées. (Article 3.2 du “Décret qui compile divers avantages fiscaux et établit des mesures de simplification administrative”, DOF 26/12/2013).

Crédit d’impôt consistant en un montant équivalent à 100% de l’IEPS qui doit être payé pour l’importation de biens aux régimes douaniers d’admission temporaire pour la fabrication, la transformation ou la réparation dans des maquiladoras ou des programmes d’exportation; de dépôt fiscal pour subir le processus de montage et de fabrication de véhicules; de fabrication, de transformation ou de réparation dans un entrepôt sous douane, et d’entrepôt sous douane stratégique, qui sera imputable à l’impôt dû pour les activités susmentionnées (article 15-A de la loi IEPS).

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu (ISR):

Régime fiscal des sociétés d’investissement spécialisées des fonds de retraite (SIEFORES) en tant que non-contribuable de l’ISR.

Transparence fiscale des fonds d’investissement en ce qui concerne leurs revenus provenant d’intérêts, de dividendes et de plus-values dérivées de la vente d’actions (article 87 de la loi relative à l’impôt sur le revenu). o Taux préférentiel de 10 % pour les personnes physiques résidant au Mexique et les personnes physiques et morales résidant à l’étranger en ce qui concerne les plus-values dérivées de la vente d’actions, ainsi que de titres les représentant, en bourse (articles 129 et 161 de la loi relative à l’impôt sur le revenu).

Exonération des fonds de pension et de retraite étrangers en ce qui concerne les revenus des intérêts, des plus-values et de l’octroi de l’usage ou de la jouissance temporaire de terrains ou de constructions rattachées au sol situés sur le territoire national (art. 153 de la loi relative à l’impôt sur le revenu). o Régime fiscal des trusts dédiés à l’acquisition ou à la construction de biens immobiliers (FIBRA) (art. 187 et 188 de la loi relative à l’impôt sur le revenu).

Régime fiscal des fonds d’investissement dans les infrastructures et l’énergie (FIBRA E) (art. 187 et 188 de la loi sur l’impôt sur le revenu et règles 3.21.2.2.2. et 3.21.2.3. de la résolution fiscale diverse pour 2022) o Régime fiscal des fonds d’investissement en capital-risque (FICAP) (art. 192 et 193 de la loi sur l’impôt sur le revenu) o Crédit d’impôt équivalent à la contribution à des projets d’infrastructure et à des installations sportives hautement spécialisées, ainsi qu’à des programmes de développement, d’entraînement et de compétition des athlètes mexicains de haut niveau (art. 203 de la loi sur l’impôt sur le revenu).

Bourse de valeurs

Transparence fiscale pour les fonds d’investissement étrangers qui gèrent des investissements en private equity en ce qui concerne leurs revenus provenant d’intérêts, de dividendes, de plus-values et de leasing immobilier (art. 205 Ley del ISR) o Pas de retenue de l’ISR sur les intérêts perçus par des résidents étrangers sur des obligations de sociétés (article 1 du “Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que se indican” (décret par lequel des incitations fiscales sont accordées aux contribuables indiqués), DOF 08/01/2019).

Incitation fiscale temporaire (jusqu’en 2025) pour appliquer le taux de 10% sur la plus-value obtenue lors de la première cession d’actions en bourse, ainsi que lors de la cession du contrôle ou de plus de 10% des actions d’une société à laquelle participe un FICAP coté ou un véhicule similaire. (Articles 2 et 3 du ” Décret par lequel les incitations fiscales sont accordées aux contribuables indiqués “, DOF 08/01/2019).