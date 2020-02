Hilton abrió 470 hoteles más en 2019

Hilton Worldwide Holdings Inc. abrió cerca de 470 hoteles con más de 65,000 habitaciones en 2019.

Con ello, contribuyó al crecimiento de más de 58,000 habitaciones netas en su sistema durante el año.

Además, la empresa ya aprobó más de 116,000 habitaciones nuevas para el desarrollo y se agregaron a su cartera de desarrollo.

Al 31 cierre de 2019, tenía más de 2,570 hoteles en su cartera de desarrollo que esperaba agregar como hoteles abiertos en su sistema, que representan más de 387,000 habitaciones en construcción o aprobadas para desarrollo en 116 países y territorios, incluidos 35 países y territorios donde actualmente no tiene hoteles abiertos.

La compañía es una de las compañías de hospitalidad más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo, con 6,110 propiedades que comprenden 971,780 habitaciones en 119 países y territorios al término de 2019.

Hilton, Hoteles y sus marcas

La principal cartera de marcas de la empresa incluye: las de lujo y estilo de vida, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts y Canopy by Hilton; las hoteleras de servicio completo, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton y Embassy Suites by Hilton; las hoteleras de servicio enfocado, Motto by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton y Home2 Suites by Hilton; y la de tiempo compartido, Hilton Grand Vacations.

En enero de 2020, lanzó una nueva marca: Tempo by Hilton.

Por último, al 31 de diciembre de 2019, tenía más de 103 millones de miembros en nuestro galardonado programa de fidelización de huéspedes, Hilton Honors.

El programa genera negocios repetidos significativos al recompensar a los huéspedes con puntos por cada estadía en casi todas nuestras propiedades, que luego pueden canjearse por noches gratis y otros bienes y servicios.

También los miembros pueden usar los puntos ganados para realizar transacciones con casi 70 socios, incluidas aerolíneas, compañías ferroviarias y de alquiler de automóviles, proveedores de tarjetas de crédito, Amazon.com y otros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...