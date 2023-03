Grupo Elektra y Best Buy: Cofece autoriza concentración

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México autorizó una concentración entre Grupo Elektra y Best Buy International Finance.

Como antecedente: el 15 de diciembre de 2022, Best Buy International Finance (BBlnter), Best Buy Enterprise Services (BBServices), Grupo Elektra, (GEKT) y Nueva Elektra del Milenio (NEM) notificaron a la Cofece su intención de realizar una concentración, conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

A nivel global, Best Buy tiene dos segmentos declarables: Nacional e Internacional.

Por un lado, el segmento Nacional está compuesto por las operaciones de la empresa en todos los estados, distritos y territorios de Estados Unidos y su negocio Best Buy Health, e incluye las marcas Best Buy, Best Buy Ads, Best Buy Business, Best Buy Health, CST, Current Health, Geek Squad, Lively, Magnolia, Pacific Kitchen and Home y Yardbird y los nombres de dominio bestbuy.com, currenthealth.com, lively.com y yardbird.com.

Todas las antiguas tiendas de Best Buy en México se cerraron a finales del primer trimestre del año fiscal 2022, y su segmento Internacional se compone ahora de todas las operaciones en Canadá bajo las marcas Best Buy, Best Buy Mobile y Geek Squad y el nombre de dominio bestbuy.ca.

La pandemia de Covid-19 ha tenido repercusiones significativas, por ejemplo, en las condiciones económicas de los mercados en los que opera Best Buy, los comportamientos de compra de los clientes, el papel de la tecnología en la vida de las personas y la forma en que las personas satisfacen sus necesidades.

A la luz de estos cambios, esta empresa está adaptando su estrategia para garantizar que su enfoque y sus recursos estén estrechamente alineados con las oportunidades que ve.

Grupo Elektra

Los competidores de Best Buy son principalmente minoristas multicanal, empresas de comercio electrónico, proveedores de servicios tecnológicos, minoristas tradicionales, vendedores y operadores de telefonía móvil que ofrecen sus productos y servicios directamente a los clientes.

Grupo Elektra es la empresa de servicios financieros y comercio especializado líder en América Latina y el mayor proveedor de préstamos no bancarios a corto plazo en Estados Unidos. Opera más de 6,000 puntos de contacto en México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras.

Su negocio financiero está compuesto por Banco Azteca, Seguros Azteca y Afore Azteca.

Además, Grupo Elektra adquirió en 2012 a Advance America (ahora Purpose Financial), empresa líder en el segmento de préstamos no bancarios a corto plazo en Estados Unidos, y fundó Punto Casa de Bolsa, filial de intermediación que opera con los más altos estándares de seguridad y eficiencia en el servicio al cliente.

A finales del ejercicio 2022, Best Buy tenía 1,144 tiendas en sus segmentos nacional e internacional.