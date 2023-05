Grupo Elektra: Italika compte 4,200 points de vente

Grupo Elektra a indiqué qu’Italika, sa marque de motos, compte plus de 4,200 points de contact, y compris un nouveau format appelé Elektra motos (36 points de vente).

Italika a non seulement atteint une part de 59% du marché mexicain des motos, mais a également consolidé sa position de marque 100% mexicaine.

Outre la qualité et l’assistance technique qu’elle apporte à ses produits, Italika est le principal concurrent du secteur, avec une capacité installée de plus de 800,000 motos par an.

La marque est également présente au Guatemala et au Honduras.

Italika s’appuie sur 1,002 centres de service agréés au Mexique et plus de 230 en Amérique centrale, sur une gamme de pièces de rechange d’origine et sur un personnel qualifié dans tout le pays.

En outre, Italika dispose de produits éprouvés qui offrent un moyen de transport accessible, moderne, rapide, économe en carburant et économique.

Tout cela, selon Grupo Elektra, se traduit par une amélioration de la qualité de vie des familles et un faible impact sur l’environnement.

Pour compléter son offre de valeur, le groupe Elektra a élargi son offre grâce à un accord de distribution exclusif avec la marque Hero, leader mondial dans la fabrication de motos.

Grupo Elektra

Ce conglomérat a été fondé dans les années 1950 en tant qu’entreprise spécialisée dans la fabrication d’émetteurs radio et a ensuite commencé à opérer en tant que détaillant avec l’ouverture de son premier magasin Elektra.

Grupo Elektra est la première entreprise de services financiers et de commerce spécialisé d’Amérique centrale, ciblant les niveaux socio-économiques C+, C, C- et D+.

Il est également le plus grand fournisseur de prêts non bancaires à court terme aux États-Unis par l’intermédiaire de sa filiale Purpose Financial, Inc. (anciennement AdvanceAmerica Cash Advance Centers, Inc.), qui s’adresse à la classe moyenne américaine.

Au 31 décembre 2022, le conglomérat exploitait 6 346 points de contact par l’intermédiaire de ses magasins Elektra, Salinas y Rocha, Banco Azteca et Purpose Financial aux États-Unis.

Parmi ceux-ci, 5,396 sont situés dans quatre pays d’Amérique latine (Mexique, Guatemala, Honduras et Panama) et 950 succursales Purpose Financial aux États-Unis.